‘Ailem Güvende’ operasyonunu hazmedemedi: Özgür Özel, sapkınlara yine siper oldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan sessizliğini korurken; CHP’den sonra kurduğu Yeni Parti’de de aynı zihniyeti sürdüren Genel Başkan Özgür Özel, Adalet Bakanlığı’nın başlattığı "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında sapkın derneklere yönelik adımlara karşı çıkarak adeta siper oldu.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanlığı’nın neslimizi korumak, aile yapımızı ve evlatlarımızı muhafaza etmek amacıyla kararlılıkla başlattığı "Ailem Güvende" operasyonuna karşı çıkarak, ahlaksızlıkla mücadele edilmesini bir türlü hazmedemedi.

CHP genel başkanlığı döneminde de sapkın LGBT yapılanmalarının çalışmalarına imza atan ve bu odaklara açıkça destek veren Özgür Özel, kurduğu Yeni Parti’de de aynı zihniyeti sürdürmekten geri durmadı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla başlatılan operasyonlar karşısında bir kez daha sahneye çıkan Özgür Özel, sapkın lobilerin hamisi gibi öne atıldı. Milli bünyeyi ve toplumsal ahlakı savunan kararlı adımlardan rahatsızlık duyan Özgür Özel, ahlaksızlık ve sapkınlıkla mücadele eden operasyonu itibarsızlaştırmaya kalkıştı.

Toplumsal değerlerimizi koruyan adımları gölgelemek isteyen Özgür Özel, bu konuyu Meclis sıralarına taşımaya hazırlandığını ilan etti.

ÖZGÜR ÖZEL, SAPKIN ODAKLARA KALKAN OLDU

Özgür Özel, "Ailem Güvende" operasyonlarıyla aile yapısının muhafaza edilmesini görmezden gelerek, aynı zihniyet doğrultusunda sapkın odakların savunuculuğunu bizzat kendi ifadeleriyle şöyle sürdürdü:

"Bakıyorsunuz kimlere operasyon yapılıyor. Mesela sadece doktorların üye olabildiği cinsel sağlıkla ilgili derneklere, sadece uzman hekimlerin üye olabildiği cinsel yönelim konusunda faaliyet gösteren derneklere, HIV ile mücadele yani AIDS ile mücadele eden derneğe operasyon yapılıyor. Yine operasyon yapılanlar arasında ailelerin dayanışma dernekleri dahi var. Dahası bunların tamamına ahlaksızlık, müstehcenlik suçlamaları yöneltiyorlar."

Özgür Özel, ahlaksızlığı dernek çatısı altında topluma enjekte etmeye çalışan odaklara siper olurken, yürütülen bu kararlı mücadeleye karşı Meclis'te durmaya çalışacaklarını ise şu sözlerle ifade etti:

"1 Ekim'den sonra bu konuda Meclis’te var gücümüzle, komisyonda olup altında imzası olan herkesin imzasına sahip çıkıp, bu düzenlemelerin hayata geçirilmesinin mücadelesini vereceğiz."

Özgür Özel, CHP'de olduğu gibi Yeni Parti çatısı altında da aynı çizgide ilerleyerek; aileyi, çocukları ve toplumsal değerleri korumaya dönük atılan her adımın karşısında durdu ve sapkın lobilerin yanındaki safını bir kez daha tescillemiş oldu.

“AİLEM GÜVENDE” OPERASYONU NEDEN BAŞLADI?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve geldiği günden bu yana başarılı operasyonlara imza atıyor.

Başta sokak çeteleri olmak üzere Bakan Gürlek'in talimatıyla, aileyi tehdit eden her türlü yapıyla mücadele ediliyor.

Bu kapsamda da geçtiğimiz günlerde "Ailem Güvende" operasyonları için düğmeye basıldı.

Akabinde de birçok derneğe baskın yapıldı ve gözaltılar gerçekleştirildi.

AİLE YAPISI VE KAMU DÜZENİNİ BOZAN İÇERİKLERİ İNCELENİYOR

Sosyal medyada aile ve çocukların korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, aile yapısı ve kamu düzeni üzerinde olumsuz etki oluşturabileceği değerlendirilen paylaşımlar tek tek inceleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL, LGBT HAKLARINI İÇEREN SÖZLEŞMEYE İMZA ATMIŞTI

Özgür Özel, Gençlik Örgütleri Forumu’nun “farklı cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği haklarını güvence altına almayı” da içeren Gençlik Hakları Sözleşmesi’ne 2024 yılında imza atmıştı.

GoFor’un internet sitesinde Özel’le yapılan görüşmeden ayrıntılar yer almıştı.

Buna göre Özel, CHP adaylarını sözleşmeyi imzalamaya teşvik edeceğini ifade ederek gençlik politikalarına dair 57 üye örgütüyle birlikte GoFor ile çalışma sözü vermişti.

Özel’in imza attığı sözleşmede gençlik tanımının farklı dil, din ırk, etnisite, millet, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve sosyoekonomik sınıf gibi sosyal grupları içinde barındırdığına dikkat çekiliyor.

Sözleşmede, bu kimliklere uygun “yerel gençlik gündemlerini takip ederek makro ve mikro politikalar geliştirilmesini sağlama” ve bu alanda uzman danışmanlarla çalışma sözü veriliyor.