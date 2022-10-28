Zabıtaların dayak dışında haber oldukları yok! Sizin işiniz bu mu Allah aşkına?
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir zabıtanın, seyyar olarak sebze satan yaşlı vatandaşa tokat atması tepki topladı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde sebze satan yaşlı bir seyyar satıcı, CHP'li Seyhan Belediyesi zabıtaları tarafından uyarıldı.
Bunun üzerine geçimini sebze satarak sağladığını belirten vatandaş, ürünlerini kaldırmak istemedi.
Zabıta, tepki gösteren seyyar satıcı ile tartışmaya başladı.
Yaşlı adama tokat atıp yere düşürdü
Ekipler ve satıcı arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Zabıta, tartıştığı seyyar satıcıya tokat attı.
Tokatın etkisiyle yere düşen yaşlı adama çevredeki vatandaşlar yardım etti.