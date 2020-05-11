  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Zabıtadan seyyar ve kaldırım işgali denetimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kent merkezinde seyyar satıcılara ve kaldırım işgaline yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 14:33:26 -
Zabıtadan seyyar ve kaldırım işgali denetimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kent merkezinde seyyar satıcılara ve kaldırım işgaline yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucunda tespit edilen olumsuzluklara müdahalede bulunularak gerekli işlemler uygulandı.


Korona virüs önlemleri kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda esnaf ve tüketicilerin haklarının korunması ile kayıt dışının önlenmesi amacıyla seyyar satıcılara ve kaldırımları kullanan yayaların kaldırım işgallerinden mağdur olmaması amacıyla kaldırım işgaline yönelik denetim gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen denetimler kapsamında kayıt dışı çalışan seyyarları önleyen zabıta ekipleri, vergilerini ve kanun kapsamında çalışan esnafların haklarını savunarak gerekli işlemleri gerçekleştirdi. Araç trafiğini ve kaldırımlardaki yaya trafiğini olumsuz yönde etkileyecek reklam tabelası, ürün satış reyonu gibi malzemeleri de yol ve kaldırımlardan kaldırtarak yayaların kaldırımı sosyal mesafe kuralları dahilinde kullanma haklarının korunmasını sağladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak esnafların, tüketicilerin ve yayaların haklarını korumaya yardımcı olmaya devam edeceklerini belirten Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman, kayıt dışı çalışarak hem esnafların hem de ülke ekonomisine zarar veren davranışları da her zaman önlemek için mücadele edeceklerini dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Tezcan paylaştı! Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’i utandıracak görüntü
Gündem

Fatih Tezcan paylaştı! Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’i utandıracak görüntü

CHP ve İYİ Parti’nin ittifak yaptığı HDP’li Kars Belediyesindeki skandal görüntü sosyal medyada olay oldu. Fatih Tezcan sosyal medya hesabın..
Uzman isimden çarpıcı değerlendirme! Salgın sonrası Türkiye'nin yer alacağı konumu paylaştı
Gündem

Uzman isimden çarpıcı değerlendirme! Salgın sonrası Türkiye'nin yer alacağı konumu paylaştı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Muhittin Ataman, koronavirüs salgın..
İttifak deşifre oldukça gerçekler ortaya çıkıyor! Sırrı Süreyya’dan Meral Akşener’in sözlerine sert cevap
Gündem

İttifak deşifre oldukça gerçekler ortaya çıkıyor! Sırrı Süreyya’dan Meral Akşener’in sözlerine sert cevap

İttifakta derin çatlak oluşunca tüm gerçekler ortaya çıkıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in HDP ile ilgili ‘PKK uzantısı’ sözleri..
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı