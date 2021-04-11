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Yerel Zabıtadan polise pastalı kutlama
Yerel

Zabıtadan polise pastalı kutlama

Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıtası, Türk Polis Teşkilatı’nın 176’ıncı yılını, Acemler’deki kontrol noktasında nöbet tutan polislere pasta keserek kutladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 20:30:00 -
Zabıtadan polise pastalı kutlama

Türk Polis Teşkilatı’nın 176’ıncı kuruluş yıldönümü pandemi tedbirleri nedeniyle kısıtlı katılımlı törenlerle kutlanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıtası bu anlamlı günde polisleri unutmadı. Acemler’deki Zabıta Daire Başkanlığı’nda nöbette olan zabıta ekipleri, Zabıta Daire Başkanı Sadık Kibar ile birlikte polislere küçük bir kutlama düzenledi. Acemler’deki polis denetim noktasında nöbet tutan polisler için yaş pasta kesen Büyükşehir Belediyesi, tüm polislerin Polis Bayramı’na kutladı.

Hem zabıtanın hem de polislerin vatandaşın güvenliği ve esenliği için görev yaptığını hatırlatan Zabıta Daire Başkanı Sadık Kibar, her iki meslek gurubunun bayram, tatil demeden görev başında olduğunu hatırlattı. Bu anlamlı günde görev başında olan polislere küçük bir sürpriz yapmak istediklerini ifade eden Kibar, tüm polislere hayırlı görevler diledi.

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