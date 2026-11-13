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İkiz Göller güz renklerine büründü! Görsel şölen ortaya çıktı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İkiz Göller güz renklerine büründü! Görsel şölen ortaya çıktı

Trakya bölgesinde Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan ve yörenin önemli ekoturizm alanları arasında yer alan İkiz Göller, sonbaharın gelişiyle güzel manzaralara sahne oldu.

#1
Foto - İkiz Göller güz renklerine büründü! Görsel şölen ortaya çıktı

Ağaçların sarı, yeşil ve kahverenginin farklı tonlarına büründüğü bölgede, sonbahar renkleri doğayla bütünleşti. Göllerin çevresindeki ağaçlarda oluşan renk değişimi, ziyaretçilere görsel şölen sundu.

#2
Foto - İkiz Göller güz renklerine büründü! Görsel şölen ortaya çıktı

Doğal güzelliğiyle dikkati çeken İkiz Göller, özellikle doğayla vakit geçirmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

#3
Foto - İkiz Göller güz renklerine büründü! Görsel şölen ortaya çıktı

Göl çevresinde yürüyüş yapan ve manzaranın keyfini çıkaran ziyaretçiler, sonbaharın oluşturduğu renk cümbüşünü fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor.

#4
Foto - İkiz Göller güz renklerine büründü! Görsel şölen ortaya çıktı

Kent yaşamının yoğunluğundan uzaklaşmak isteyenlere doğal bir ortam sunan İkiz Göller, sonbahar mevsiminde de doğaseverlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

#5
Foto - İkiz Göller güz renklerine büründü! Görsel şölen ortaya çıktı

Sonbaharın renklerine bürünmüş İkiz Göller’den kareler…

#6
Foto - İkiz Göller güz renklerine büründü! Görsel şölen ortaya çıktı

Sonbaharın renklerine bürünmüş İkiz Göller’den kareler…

#7
Foto - İkiz Göller güz renklerine büründü! Görsel şölen ortaya çıktı

Sonbaharın renklerine bürünmüş İkiz Göller’den kareler…

#8
Foto - İkiz Göller güz renklerine büründü! Görsel şölen ortaya çıktı

Sonbaharın renklerine bürünmüş İkiz Göller’den kareler…

#9
Foto - İkiz Göller güz renklerine büründü! Görsel şölen ortaya çıktı

Sonbaharın renklerine bürünmüş İkiz Göller’den kareler…

#10
Foto - İkiz Göller güz renklerine büründü! Görsel şölen ortaya çıktı

Sonbaharın renklerine bürünmüş İkiz Göller’den kareler…

#11
Foto - İkiz Göller güz renklerine büründü! Görsel şölen ortaya çıktı

Sonbaharın renklerine bürünmüş İkiz Göller’den kareler…

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