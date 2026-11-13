İkiz Göller güz renklerine büründü! Görsel şölen ortaya çıktı
Trakya bölgesinde Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan ve yörenin önemli ekoturizm alanları arasında yer alan İkiz Göller, sonbaharın gelişiyle güzel manzaralara sahne oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trakya bölgesinde Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan ve yörenin önemli ekoturizm alanları arasında yer alan İkiz Göller, sonbaharın gelişiyle güzel manzaralara sahne oldu.
Ağaçların sarı, yeşil ve kahverenginin farklı tonlarına büründüğü bölgede, sonbahar renkleri doğayla bütünleşti. Göllerin çevresindeki ağaçlarda oluşan renk değişimi, ziyaretçilere görsel şölen sundu.
Doğal güzelliğiyle dikkati çeken İkiz Göller, özellikle doğayla vakit geçirmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.
Göl çevresinde yürüyüş yapan ve manzaranın keyfini çıkaran ziyaretçiler, sonbaharın oluşturduğu renk cümbüşünü fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor.
Kent yaşamının yoğunluğundan uzaklaşmak isteyenlere doğal bir ortam sunan İkiz Göller, sonbahar mevsiminde de doğaseverlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.
Sonbaharın renklerine bürünmüş İkiz Göller’den kareler…
Sonbaharın renklerine bürünmüş İkiz Göller’den kareler…
Sonbaharın renklerine bürünmüş İkiz Göller’den kareler…
Sonbaharın renklerine bürünmüş İkiz Göller’den kareler…
Sonbaharın renklerine bürünmüş İkiz Göller’den kareler…
Sonbaharın renklerine bürünmüş İkiz Göller’den kareler…
Sonbaharın renklerine bürünmüş İkiz Göller’den kareler…
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