Zabıtadan lokanta ve kahvehanelerde sosyal mesafe ve hijyen denetimi

Odunpazarı Belediyesi, dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında Odunpazarı bölgesinde bulunan lokanta ve kahvehanelerde denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdiği denetimlerde lokanta ve kahvehanelerin hijyen kurallarına uygunluğunu, koronavirüs tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve masalar arasındaki sosyal mesafe kuralları gibi önemli hususları inceledi. Özellikle iş yerlerinde ateş ölçer ve dezenfektan bulundurulmasını kontrol eden ekipler, masalar arasında 1,5 metre olması gereken sosyal mesafeyi ölçerek kurala uymayan iş yerlerini uyardı.

Denetimler sırasında Zabıta ekipleri, ateş ölçer bulundurmayan ve masalar arasında ki sosyal mesafe kurallarına uymayan iş yerlerine cezai işlem uyguladı. Ekipler, vatandaşın sağlığı için denetimlerine devam edeceklerini ifade etti.