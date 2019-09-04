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Zabıta Teşkilatının 193. kuruluş yıl dönümü

Kilis’te Zabıta Teşkilatının 193.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:19
Zabıta Teşkilatının 193. kuruluş yıl dönümü

Kilis’te Zabıta Teşkilatının 193. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor.


Zabıta Teşkilatı’nın 193. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, Belediyesi Başkan Yardımcıları Mustafa Tohumcu ve Hüseyin Erkmen Söğütlüdere Resotarantta kahvaltıda zabıta personeli ile bir araya geldi.


Zabıta Müdürü Atilla Yıldırım, Zabıta Teşkilatının 193.kuruluş yıl dönümünedeniyle kendilerini Kabul eden Belediye Başkan Vekili Yalçın ile belediye başkan yardımcılarına teşekkür ederek, Zabıta Müdürlüğü çalışmaları hakkında bilgi verdi.


Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, Belediyesi Başkan Yardımcıları Mustafa Tohumcu ve Hüseyin Erkmen’de Zabıta personeline günün anısına çeşitle hediyeler takdim etti.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:19
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