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Zabıta Teşkilatı’ndan Başkan Gürün’e ziyaret

Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 193.

04 Eylül 2019 Çarşamba 17:09
Zabıta Teşkilatı’ndan Başkan Gürün’e ziyaret

Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 193.yılı ve Zabıta Haftası nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediye Zabıtası Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü ziyaret ederek çiçek takdim etti.


Yerel yönetimlerin hizmet anlayışı içerisinde vatandaşlarla birebir ilgilenen, hizmet eden, bir nevi halkla ilişkiler faaliyeti yürüten, en önemli birimlerin başında Zabıta Teşkilatı’nın geldiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün bu nedenle belediyelerin vitrini olan Zabıta’nın direk başkana bağlı olduğunu belirtti. Başkan Gürün; “Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 193.yılını kutluyoruz. 193 yılda vatandaşların huzuru ve mutluluğu için çalışan Zabıta Teşkilatı nereden nereye geldi ve vatandaşa hizmet anlayışı içerisinde nasıl evrildi bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Sizlerin de mesleğinizin tarihini bilmeniz vazifenizi en iyi şekilde icra etmenizi sağlayacaktır. Zabıta yerel yönetimlerde vatandaşlarla birebir muhatap olan, onlarla yakından ilgilenen, kanun ve yetkilerle kuralları uygulayan bir nevi halkla ilişkiler faaliyeti yürüten belediyenin en önemli birimlerinden biri. Zabıta olarak üniformanızla duruşunuzla, sorumluluklarınızla vatandaşa güven vermeli, cezai işlem uyguladığınızda bile vatandaştan tepki değil teşekkür almalısınız. Kanun ve yetkileri uygularken cezacı değil, öğretici, yol gösterici olmalısınız. Sizler Zabıta Teşkilatı olarak görev ve sorumluluklarınızla belediyeyi ve başkanı temsil ediyorsunuz. Bu nedenle Zabıta Teşkilatı belediyelerde direk başkana bağlı bir birimdir.


Belediyelerin vitrini olan Zabıta Teşkilatımız gülen yüzü, herkese eşit mesafesi, kanun ve kuralları adil uygulaması ile bundan sonra da vatandaşlarımızın mesai saati gözetmeden yanında olacaktır. Sizlere bugüne kadar vermiş olduğunuz emekleriniz için teşekkür ediyor, Zabıta Teşkilatı’nın 193.yaşını kutluyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 17:09
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