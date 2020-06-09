Zabıta ekipleri kuaför, taksi durakları, yeme-içme mekanları ve kahvehanelere denetim yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yeni normal hayata alışma sürecinde kuaförlere, taksi duraklarına, yeme-içme mekanlarına ve kahvehanelere denetim yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecinde önlemler almaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kapalı olan mekanların mevzuata uygun bir şekilde açılmasıyla beraber Kayserililer de yeni normal hayata yavaş yavaş dönmeye başladı. Korona virüsün önlenmesi için tüm tedbirlere hassasiyet gösteren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, zabıta ekipleri ile birlikte Kayserililerin daha güvende yaşayabilmeleri için kuaförleri, taksi duraklarını, yeme-içme mekanlarını ve kahvehaneleri hem denetledi, hem de denetlerken bilgi vererek uyarılarda bulundu.