  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Zabıta ekipleri denetimde

Gerze’de zabıta ekipleri, yeniden çalışmaya başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:42:13 -
Zabıta ekipleri denetimde

Gerze’de zabıta ekipleri, yeniden çalışmaya başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetledi.


Ekipler, hizmete açılan berber, kuaför ve güzellik salonlarında, kurallarına uyulup uyulmadığı noktasında kontrollerin hassasiyetle yapıldığını kaydettiler.


Gerze Belediyesi Zabıta Müdürü Rıza Erdem katıldığı denetimlerde; berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecileri, İçişleri Bakanlığı genelgesi ve uygulamalar hakkında bilgilendirildi. Denetimlerde, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan kuralların yanı sıra, hijyen ve temizlik şartlarına uymaları noktasında iş yeri sahipleri uyarıldı, eksikleri görülen işletmelere resmi tebligat yazılarak süre verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı