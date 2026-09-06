  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Polislere kezzap atan provokatörlere, terör örgütü üyelerine arka çıkan Haçlı Batı Türk vatandaşını göz göre göre katletti! İkiyüzlü Batı Solcu Kemalistlerin maskesini indirelim, hodri meydan! Sözcü’den akılalmaz Atatürk kurgusu! 35 müftü değişti, faturayı Diyanet’e kesti Aziz Yıldırım'dan tuhaf çıkış! '2 penaltımız verilmedi, 1 sene ligi erteleyin' Mehmet Beyhan Akit için yazdı: İsrail’in Balkanlar’daki sinsi planına dikkat! Solcu ODTÜ'lüler CHP'li Mansur'la da anlaşamadılar Bakırhan'ın sözleri ters tepti! Alevi bildirisinde imza sayısı 97'ye çıktı Kent Lokantası’nda yolsuzluk operasyonu! İBB’de 14 kişi için düğmeye basıldı Belediye Başkanı hayatını kaybetti İşgalciler Lübnan'a İHA'lardan patlayıcı varillerle saldırdı!
Yerel Zabıta çocukların limonatalarını aldı ama parasını verdi!
Yerel

Zabıta çocukların limonatalarını aldı ama parasını verdi!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Bursa’da zabıta ekipleri, çocukların satışa çıkardığı limonataların tamamını satın alarak ücretini eksiksiz şekilde ödedi. Limonataların satın alınması karşısında büyük mutluluk yaşayan çocukların sevinçleri yüzlerine yansıdı.

Bursa’da kendi imkanlarıyla evde hazırladıkları limonataları satarak harçlıklarını çıkarmaya çalışan çocuklara, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden anlamlı destek geldi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi İkinci Deva Sokak’ta meydana geldi. Kendi imkanlarıyla hazırladıkları limonataları satarak para kazanmaya çalışan çocukları gören Bursa Büyükşehir Belediyesi Esenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuklara destek olmak istedi.

Limonataların tamamını satın aldılar

Ekipler, çocukların satışa çıkardığı limonataların tamamını satın alarak ücretini eksiksiz şekilde ödedi. Limonataların satın alınması karşısında büyük mutluluk yaşayan çocukların sevinçleri yüzlerine yansıdı. Çocukların hem emek vererek hazırladıkları ürünleri değerlendirmelerine hem de kendi harçlıklarını kazanmalarına katkı sağlayan ekiplerin bu davranışı çevrede bulunan vatandaşların da takdirini topladı.

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23