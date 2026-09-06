Hız tutkunları merakla bekliyordu! MXGP dünya şampiyonu belli oldu
Afyonkarahisar’da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası’nın 17. ayak yarışında Hollandalı Jeffrey Herlings, MXGP’nin ilk yarışını kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Afyonkarahisar’da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası’nın 17. ayak yarışında Hollandalı Jeffrey Herlings, MXGP’nin ilk yarışını kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.
Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Gençler Motokros Şampiyonası 1. Ayağı ve MXGP’nin 17. Ayak 1. yarışı gerçekleştirildi. Şampiyonanın 1. ayağında Alman sporcu Simon Langenfelder damalı bayrağı ilk sırada görürken, İspanyol Guillem Farres ikinci, Güney Afrikalı Camden Mc Lellan üçüncü oldu.
MXGP’nin 17. Ayak 1. Yarışında Hollandalı Jeffrey Herlings birinci, Slovenyalı Tim Gajser ikinci, üçüncü ise Fransız Romain Febvre oldu.
İşte yarıştan görüntüler…
İşte yarıştan görüntüler…
İşte yarıştan görüntüler…
İşte yarıştan görüntüler…
İşte yarıştan görüntüler…
İşte yarıştan görüntüler…
İşte yarıştan görüntüler…
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