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Hız tutkunları merakla bekliyordu! MXGP dünya şampiyonu belli oldu

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IHA Giriş Tarihi:

Hız tutkunları merakla bekliyordu! MXGP dünya şampiyonu belli oldu

Afyonkarahisar’da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası’nın 17. ayak yarışında Hollandalı Jeffrey Herlings, MXGP’nin ilk yarışını kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

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Foto - Hız tutkunları merakla bekliyordu! MXGP dünya şampiyonu belli oldu

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Gençler Motokros Şampiyonası 1. Ayağı ve MXGP’nin 17. Ayak 1. yarışı gerçekleştirildi. Şampiyonanın 1. ayağında Alman sporcu Simon Langenfelder damalı bayrağı ilk sırada görürken, İspanyol Guillem Farres ikinci, Güney Afrikalı Camden Mc Lellan üçüncü oldu.

#2
Foto - Hız tutkunları merakla bekliyordu! MXGP dünya şampiyonu belli oldu

MXGP’nin 17. Ayak 1. Yarışında Hollandalı Jeffrey Herlings birinci, Slovenyalı Tim Gajser ikinci, üçüncü ise Fransız Romain Febvre oldu.

#3
Foto - Hız tutkunları merakla bekliyordu! MXGP dünya şampiyonu belli oldu

İşte yarıştan görüntüler…

#4
Foto - Hız tutkunları merakla bekliyordu! MXGP dünya şampiyonu belli oldu

İşte yarıştan görüntüler…

#5
Foto - Hız tutkunları merakla bekliyordu! MXGP dünya şampiyonu belli oldu

İşte yarıştan görüntüler…

#6
Foto - Hız tutkunları merakla bekliyordu! MXGP dünya şampiyonu belli oldu

İşte yarıştan görüntüler…

#7
Foto - Hız tutkunları merakla bekliyordu! MXGP dünya şampiyonu belli oldu

İşte yarıştan görüntüler…

#8
Foto - Hız tutkunları merakla bekliyordu! MXGP dünya şampiyonu belli oldu

İşte yarıştan görüntüler…

#9
Foto - Hız tutkunları merakla bekliyordu! MXGP dünya şampiyonu belli oldu

İşte yarıştan görüntüler…

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