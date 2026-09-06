XİAOMİ müjdeyi duyurdu: Daha model çıkmadan indirim geldi!
Teknoloji devi XİAOMİ, henüz piyasaya çıkmayan REDMİ Redmi Note 17 serisi İÇİN Türkiye'de sipariş sürecini başlattı.
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Teknoloji devi XİAOMİ, henüz piyasaya çıkmayan REDMİ Redmi Note 17 serisi İÇİN Türkiye'de sipariş sürecini başlattı.
REDMI NOTE 17 SERİSİ İÇİN REZERVASYON DÖNEMİ BAŞLADI Rezervasyon kampanyası kapsamında kullanıcıların Xiaomi'nin internet sitesindeki canlı yayın hatırlatma seçeneği üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor. 3-16 Eylül 2026 tarihleri arasında rezervasyon işlemini tamamlayan ve daha sonra kampanya kapsamında belirlenen Redmi Note 17 serisi modellerinden birini satın alan kullanıcılar ek hediye hakkı kazanabilecek. Satın alma dönemi ise 17 Eylül-7 Ekim 2026 tarihleri arasını kapsıyor.
HANGİ MODELLER KAMPANYAYA DAHİL? Kampanya kapsamında Redmi Note 17 Pro Max 5G, Redmi Note 17 Pro 5G, Redmi Note 17 5G ve Redmi Note 17'nin belirli RAM ve depolama seçenekleri yer alıyor. Kampanya şartlarını karşılayan kullanıcılar, satın aldıkları modele göre powerbank, Xiaomi Tag veya Xiaomi Sound Pocket seçeneklerinden birini ek hediye olarak tercih edebilecek.
4.500 TL'YE VARAN İNDİRİM KUPONU Redmi Note 17 serisi için sunulacak promosyon kuponları 17 Eylül saat 08.30 ile 21 Eylül saat 23.59 arasında geçerli olacak. Kuponlar kişiye özel olarak tanımlanacak, yalnızca bir kez kullanılabilecek ve başka kuponlarla birleştirilemeyecek. Kampanya kapsamında ayrıca kullanıcılara 1.000 Mi Puanı da sunulacak. İşte kampanya detayları;
İLK 1.000 MÜŞTERİYE 1.000 TL'LİK HEDİYE KARTI Xiaomi'nin kampanya koşullarında, Redmi Note 17 serisini belirtilen dönemde satın alan ve gerekli şartları karşılayan ilk 1.000 müşteriye 1.000 TL değerinde Starbucks hediye kartı verileceği de belirtiliyor. Bu kampanya 17 Eylül-7 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.
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