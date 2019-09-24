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Zabıta alımı zabıta alım ilanları ile zabıta alımı başvuru şartları neler?

Zabıta alımı yapan belediyeler 2019 sorgulanmakta. Son dakika zabıta alımlı haberleri merak ediliyor. 31 Mart yerel seçimleri sonrası Türkiye genelinde pek çok belediye alımı yapılmakta. Belediyeler bünyesinde görevlendirilmek üzere zabıta alımları gerçekleştirilmekte. Zabıta alımı 2019 iş ilanına göre, Sultangazi Belediyesi 30 zabıta alımı yapmakta. Zabıtı alımı başvuru şartlarına göre, KPSS şartı aranmaksızın en az lise mezunu olmak ve 22 yaşını bitirmemiş olma şartı aranmakta. Peki zabıta alımı ne zaman? Zabıta alım ilanları ile zabıta alım şartları neler? İşte zabıta alımı başvuru şartları.

24 Eylül 2019 Salı 09:28
Zabıta alımı zabıta alım ilanları ile zabıta alımı başvuru şartları neler?

Son dakika zabıta alımlı haberleri merak ediliyor. 31 Mart yerel seçimleri sonrası Türkiye genelinde pek çok belediye alımı yapılmakta. Belediyeler bünyesinde görevlendirilmek üzere zabıta alımları gerçekleştirilmekte. Zabıta alımı 2019 iş ilanına göre, Sultangazi Belediyesi 30 zabıta alımı yapmakta. Zabıtı alımı başvuru şartlarına göre, KPSS şartı aranmaksızın en az lise mezunu olmak ve 22 yaşını bitirmemiş olma şartı aranmakta. Peki zabıta alımı ne zaman? Zabıta alım ilanları ile zabıta alım şartları neler? İşte zabıta alımı başvuru şartları.

İstanbul Sultangazi Belediyesi KPSS şartı olmaksızın en az lise mezunu 30 Zabıta alımı yapacağını verilen son dakika zabıta alım ilanı ile duyurdu. Sultangazi Belediyesi zabıta alımı başvuru şartları şu şekilde: 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Sultangazi ilçesinde 01.09.2017 tarihinden itibaren en az 2 yıldır oturuyor olmak,

22 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını aşmamak,

En az lise mezunu olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma , edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak,

Askerlikle ilgisi olmamak ya da tecilli olmak,

Güvenlik soruşturması temiz çıkmak şartları yer almaktadır.

 

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 09:28
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