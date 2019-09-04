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Zabıta 193’üncü yaşını kutluyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, 1-7 Eylül’de gerçekleştirilen Zabıta Haftası dolayısıyla tören düzenledi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:40
Zabıta 193’üncü yaşını kutluyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, 1-7 Eylül’de gerçekleştirilen Zabıta Haftası dolayısıyla tören düzenledi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Zabıta Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde tören düzenledi. Törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Yunusemre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şaver Yüksel, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Ersoy Arslan, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, ilçe zabıta müdürleri ve zabıta dairesi personelleri katıldı. Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.


Zabıta Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından kutlama programı Fatih Sergi Salonu’nda devam etti. Geçmişten günümüze aktarılan fotoğraf sergisinin gezilmesinin ardından, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından emekli olan zabıta personellerine ödülleri Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman ve Yunusemre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şaver Yüksel tarafından verildi. Kutlama programı düzenlenen kokteyl ile son buldu.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:40
  1. kültür
  2. sergi
  3. fotoğraf

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