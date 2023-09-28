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Ekonomi Z kuşağının "işte" gözü yok mu?
Ekonomi

Z kuşağının "işte" gözü yok mu?

Yeniakit Publisher
2023-09-28 13:57:00 - 2023-09-28 13:58:15
Z kuşağının "işte" gözü yok mu?

"Z kuşağının işte gözü olmadığı, rahatlığı ve konforu sevdiğine" yönelik değerlendirmeler doğru mu? Peki bu kuşağı çalıştırabilecek bir yöntem var mı ve onlar bu süreçte ne bekliyorlar?

İş hayatındaki istihdam hacmi giderek büyüyen 1996 yılı sonrası doğanlar, davranış biçimleri ve ilgi odaklarının farklılığı ile uzun zamandır konuşulmaya devam ederken bir taraftan da iş dünyası Z kuşağını verimli çalıştırma formülleri arayışı içinde. Konuyla ilgili olarak değerlendirme yapan Datassist YK Başkanı Ayşe Nazmiye Uça, öğrenmeye açık bir kuşak olarak nitelediği Z kuşağının verimli çalıştırılması ile ilgili şunları söyledi:

Esnek çalışma tercih ediyorlar

“Organizasyonlar Z kuşağı ile çalışmak ve sürdürülebilir olmak zorunda. Bu durumda Z kuşağını ofise nasıl getireceklerine ve onları motivasyonlarını nasıl yüksek tutacaklarını öğrenmek zorundalar. Aslında Z kuşağı da her çalışan gibi pozitif bir iş ortamı arayışı içindeler. Diğer kuşaklardan ayrışan yönleri var. Bu kuşak online oyunlarla büyümüş bir kuşak. Bu nedenle dijital iş araçları, hızlı internet imkanları ile işlerini efektif bir şekilde yapmak istiyorlar. Verimsiz veya onlara anlamsız gelen kuralların varlığına tahammülleri yok. Esnek çalışma saatleri, evden çalışma olanakları veya hibrit çalışma ortamı yöntemlerini tercih ediyorlar. İş, yaşam dengesi konusunda çok hassaslar.

Dengeyi gözetiyorlar

Baskı altında çalışmak ve iş yaşam dengesi olmaması onları çok kolay işi bırakma kararına itebilir, başka bir iş bularak ayrılma konusunda diğer kuşaklar gibi değiller. Z kuşağının %42’si fiziksel ve zihinsel dengeyi gözeterek iş bakıyor. Çalıştıkları şirketlerin; çevre sağlığı, iklim değişikliği ve sosyal sorumluluk konularında duyarlı ve samimi olmasını bekliyorlar. Yani, çevre duyarlılığı, cinsiyet eşitliği, ayrımcılık ve katılımcılık, iş, yaşam dengesine ve hayvan haklarına bakışları eski kuşaklardan çok farklı.”

Geri bildirim talebi

Z kuşağı açık, doğru ve çabuk performans geri bildirim istiyor.Performansları konusunda zam dönemini veya performans dönemlerini beklemiyorlar. Açık ve doğrudan geri bildirim bekliyorlar. %40 ı yöneticilerinden günlük, %60 ı haftalık geri bildirimler bekliyor. Öğrenme, kendini geliştirme dolayısıyla yeni iş alanları ve mesleklere açık olma konusunda olanaklara açık olmak ise tercihleri.

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