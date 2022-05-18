Z kuşağı nedir? Z kuşağından önce hangi kuşak gelir?

Nesilleri ifade etmek için Z, Y , Z gibi ifadeler kullanılıyor. Özellikle son yıllarda Z kuşağı ifadesi sık sık kullanılıyor. Kuşaklar aynı yıllar arasında doğan, benzer sorunlarla karşılaşan nesilleri ifade etmek için kullanılıyor.

Z kuşağı nedir?

Z kuşağı veya Z jenerasyonu, temel bir demografik sınıflandırmadır. Y kuşağından sonra ve Alfa kuşağından önce gelir. Z kuşağının neredeyse tüm üyesi X kuşağının evladıdır. Araştırmacılar ve popüler medya, 1990'ların sonlarını (1995–98) ve 2010'ların başlarını (2011–12) Z kuşağının üyelerinin doğum aralığı olarak kabul eder. Küçük yaşlardan itibaren internete ve taşınabilir dijital teknolojiye erişimle büyüyen ilk sosyal nesildir. Z kuşağının üyeleri, dijital okuryazar olmaları gerekmese de dijital yerliler olarak da adlandırılmaktadır. Z kuşağının üyelerinin ekrana bakma sürelerinin fazla olması küçük çocuklara kıyasla en çok ergenler üzerinde olumsuz etkiler doğurmaktadır.

Y Kuşağı nedir?

Y kuşağı veya Y jenerasyonu, ayrıca Milenyumlar olarak bilinir, temel bir demografik sınıflandırmadır. X kuşağından sonra ve Z kuşağından önce gelir. Araştırmacılar ve popüler medya, 1980'lerin başlarını (1981–82) ve 1990'ların sonlarını (1997–98) Y kuşağının üyelerinin doğum aralığı olarak kabul eder. Bu kuşak genellikle internet, mobil cihazlar ve sosyal medya'nın yaygınlaşma dönemine denk geldikleri için ve bu olaylara aşinalığıyla bilinir. Bu yüzden bazen dijital yerliler olarak da adlandırılırlar.

X kuşağı nedir?

X kuşağı veya X jenerasyonu, 1965 ve 1980 seneleri arasında doğan insanları kapsayan temel bir demografik sınıflandırmadır. Bu sınıflandırmaya göre bu yıllar arasında doğan bireylerin ortak ve güçlü yönleri bulunmaktadır. X kuşağı sınıfında yer alan bireylerin ortak özellikleri kuşağın özellikleri kabul edilmektedir.

Baby Boomers Kuşağı nedir?

Bu kuşak genellikle II. Dünya Savaşı sonrasında, 1946 - 1964 yılları arasında doğan bireyler olarak tanımlanır. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonraki nüfus patlaması yıllarında doğan 1 milyar bebekten ötürü 'Baby Boomers Kuşağı' olarak isimlendirilmiştir.

Sessiz kuşak nedir?

1925-1945 yılları arasında dünyaya gelenlere Sessiz Kuşak ismi veriliyor. Uyumlu, kanaatkar ve otoriteye saygılıdırlar. Mevcut düzeni değiştirmek veya karşı çıkmak yerine uyum sağlamayı tercih etmişlerdir. Teknolojik gelişmelerin sanayi sektöründe yarattığı değişimlere ayak uydurmuşlardır. İkinci Dünya Savaşı ve Büyük Buhran’ı görmüşlerdir.

1- 1925-1945: Sessiz Kuşak (Silent Generation)

2- 1946-1964: Bebek Patlaması (Baby Boomer)

3- 1965-1979: X Kuşağı

4- 1980-1995: Y Kuşağı (Millennials)

5- 1996-2020: Z Kuşağı

Bazı kaynaklarda ise 2012 sonrası için Alfa kuşağı ifadesi kullanılıyor.