'Z kuşağı' gümbür gümbür geliyor! 'Sosyal medyadaki algı operasyonlarına inanmayın'
Muhalefetin, "Z kuşağı" şeklinde tabir edip, algı operasyonları ile gençlerin üzerinden prim yapmasına karşın, Türkiye için umut vadeden gençlerimiz, muhalefete "Ahlaklı siyaset" dersi veriyor.
Yeniakit.com.tr
Muhalefet partilerinin "Z kuşağı" şeklinde tabir edip, üzerinden algı operasyonu yürüttüğü gençlik, Türkiye'nin geleceği için umut veriyor. Okuyan gençlerimizin, okumayan gençlerimize önerisi, "Sosyal medyadaki algı operasyonlarına inanmayın." şeklinde iken, muhalefetin "utanmaz"lığına vurgu yapan gençler, "ahlaklı siyaset" dersi veriyor.