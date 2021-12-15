  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 'Z kuşağı' gümbür gümbür geliyor! 'Sosyal medyadaki algı operasyonlarına inanmayın'
Gündem

'Z kuşağı' gümbür gümbür geliyor! 'Sosyal medyadaki algı operasyonlarına inanmayın'

Muhalefetin, "Z kuşağı" şeklinde tabir edip, algı operasyonları ile gençlerin üzerinden prim yapmasına karşın, Türkiye için umut vadeden gençlerimiz, muhalefete "Ahlaklı siyaset" dersi veriyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 23:51:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Muhalefet partilerinin "Z kuşağı" şeklinde tabir edip, üzerinden algı operasyonu yürüttüğü gençlik, Türkiye'nin geleceği için umut veriyor. Okuyan gençlerimizin, okumayan gençlerimize önerisi, "Sosyal medyadaki algı operasyonlarına inanmayın." şeklinde iken, muhalefetin "utanmaz"lığına vurgu yapan gençler, "ahlaklı siyaset" dersi veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay