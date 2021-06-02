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Gündem Z kuşağı bilmez! Eski Türkiye'den bir kesit
Gündem

Z kuşağı bilmez! Eski Türkiye'den bir kesit

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs dalgası nedeniyle mücadele eden hükümeti hedef alan çevreler eski Türkiye'yi tanımayan Z kuşağını kışkırtıyor. Oysa bir dönem CHP'li olan eski Başbakan Bülent Ecevit o günleri öyle bir özetliyor ki insan dinlerken ürperiyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 03:26:00 - 2021-06-02 03:42:55

Muhalefetin dolduruşa getirdiği Z kuşağı eski Türkiye'nin nasıl olduğunu bilmiyor.  Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eski Türkiye'de işlerin nasıl döndüğünü zamların arkasının kesilmediğinden dert yandığı video ise bir ders niteliğinde.

Türkiye'nin neler yaşandığını Ecevit çok acı bir şekilde, "Kömüre, gaza, mazota, çimentoya yüzde yüz zam; kağıda yüzde 400, tuza yüzde 550, gübreye yüzde 500 ile 750 arası zam, sigaraya, trene, uçağa zam. Birinin acısına alışılmadan diğerinin geldiği zam haberlerini radyolarda dinleyip, gazetelerde okuyan vatandaşlar soruyor olmalılar. Ne zaman sona erecek bu zamlar? Acı gerçek şu ki arkası kesilmeyecek bu daha bir başlangıç." diyerek anlattı.

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