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YZO Başkanı Doğan: "Sürdürülebilir tarımı hayata geçirmeliyiz"

Yüreğir Ziraat Odası (YZO) Başkanı Mehmet Akın Doğan, 2050 yılında dünya nüfusunun 9,8 milyara ulaşacağı ve gıda ihtiyacının yüzde 60 oranında artış göstereceğinin tahmin edildiğini belirterek, "Bu yüzden tarım alanlarını erozyondan korumalıyız.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:44
YZO Başkanı Doğan: "Sürdürülebilir tarımı hayata geçirmeliyiz"

Yüreğir Ziraat Odası (YZO) Başkanı Mehmet Akın Doğan, 2050 yılında dünya nüfusunun 9,8 milyara ulaşacağı ve gıda ihtiyacının yüzde 60 oranında artış göstereceğinin tahmin edildiğini belirterek, "Bu yüzden tarım alanlarını erozyondan korumalıyız. Çölleşmeyi önlemeli ve sürdürülebilir tarımı hayata geçirmek zorundayız" dedi.


Yüreğir Ziraat Odası, Seyhan Oteli’nde çiftçilere yönelik kahvaltılı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Çiftçilerin önemli sorunlarından olan Akdeniz Meyve Sineğinin, pamuk için lisanslı depoculuk, mevsimlik tarım işçileri, iyi tarım, anız yangınları, Adana karpuzu tescili konularına değinen Doğan, “Biz Ceyhan ve Seyhan nehirlerinin binlerce yıldır bereket taşıdığı Çukurova’mızın en büyük ovalarından birinde ziraat yapmaktayız. Dünyada çok önemli 3 ova vardır. Amerika’da California, İtalya’da Po ovası ve Türkiye’de Çukurova’dır” diye konuştu.


Ekonomik kalkınma için 3 sektörün çok önemli olduğuna dikkat çeken Doğan, “Bunlar gıda tarım, enerji ve teknolojidir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün yaptığı hesaplamalara göre 2050 yılında dünya nüfusunun 9,8 milyara ulaşacağı ve gıda ihtiyacının yüzde 60 oranında artış göstereceği tahmin edilmektedir. Bu yüzden tarım alanlarını erozyondan korumalıyız. Çölleşmeyi önlemeli ve sürdürülebilir tarımı hayata geçirmek zorundayız” şeklinde konuştu.


Mehmet Akın Doğan, eli nasırlı çiftçilerin tüm zorluklara rağmen yılmadan, yorulmadan, gecesini gündüzüne katarak üretmeye devam ettiklerinin altını çizerek, “Bu yüzden çiftçilerimizin kıymeti iyi bilinmelidir. Değerli misafirler konuşmamı daha fazla uzatmadan çiftçilerimize mutlu, refah içerisinde, sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Katılımınızdan ve katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkürü borç bilirim” dedi.


Doğan’ın konuşmalarının ardından söz alan Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de ‘’Ziraat Odası Başkanımız çiftçilerimizin sorunlarını bildirdi. Adanalı çiftçimizin sorunlarının çözülmesi için elimizden gelen gayret ve çabayı gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz’’ diye konuştu.


AK Parti Adana Yüreğir Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Kocaispir,’de Türk tarımının gelişmesi ve daha ileri seviyelere ulaşması için, yıl boyu çalışıp çabalayan çiftçinin emeğinin karşılığını mutlaka alması gerektiğini ifade ederek, "Çiftçi alın terinin karşılığını alamazsa tarımda ilerleme olmaz. Bu durumda sadece üreticilerimiz değil, maalesef ülkemiz kaybeder. Hem çiftçimizin hem ülkemizin kazanması için durmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.


Toplantıya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan, ziraat odası başkanları ve çiftçiler katıldı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:44
  1. doğa

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