Yüzyılın keşfi(!): "Sıkı durun" deyip açıkladı: Şeker bayramını kim Ramazan Bayramı yaptı?

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Tele1'de PKK seviciliği ile bilinen Merdan Yanardağ'ın sunduğu programda profesör olduğunu iddia eden Emre Kongar, Ramazan Bayramı ile ilgili cahilane bir açıklamada bulundu.

18 Dakika isimli programa başlarken "Şeker bayramınız kutlu olsun" diyen Kongar, "Bayrama ilişkin küçük bir tarih bilgisiyle başlayalım. Herkesi gülümsetelim, biraz da hüzünle gülümsetelim." ifadelerinde bulundu.

Cehaletiyle güldürdü: Cunta yönetimi şeker bayramını Ramazan Bayramı yapmış

1400 yıllık Ramazan Bayramı'nın adının "Şeker bayramı" olduğunu iddia eden Kongar, "İslam'dan uzaklaştırma operasyonları"nın yapıldığı Cumhuriyet dönemindeki kanunları kaynak gösterdi.

Kongar, hüzünlü gülüsemesinin ardından şu cehalet kokan ifadeleri kullandı:

"Bu bayramın adı eskiden şeker bayramıydı. Peki soru: Bu bayramın adını Ramazan Bayramı diye kim yaptı? Aklınıza da gelmez. Orhan Erinç diye Cumhuriyet'in eski yayın yönetmeni ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin sürekli başkanlarından sevdiğimiz bir arkadaşımız vardır... Benden bile kıdemli ve yaşlıdır. O da buna merak sarmıştı. Beraber uzun uzun araştırdık. Bunun resmi adı "şeker bayramı" olarak tescil ediliyor kanunla. 12 Eylül yönetimi, yeni bayramlara yeni isim verirken, bazı bayramların ismi değiştirilirken, şeker bayramını da 'Ramazan Bayramı' yapıyor."

Din dersi hazımsızlığını da gündeme getirdi

12 Eylül cunta yönetiminin halka şirin görünmek için attığı bazı adımları, sanki Müslümanlara çalışıyormuş algısı veren Kongar, "Aynı sırada biliyorsunuz, dini siyasete, siyaseten dini kullananlara, dincilere; Mü'minlere, mutekitlere, Müslümanlara, dindarlara değil, siyaset için inancı kötüye kullananlara, istismar edenlere aynı zamanda taviz vererek anayasaya mecburi din eğitimi konuluyor. Hala düzeltilemedi." ifadelerini kullandı.