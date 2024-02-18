Yüzündeki Rabbi Yessir tarihe karıştı! Akşener'den Ekrem'e bombardıman

Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere gitmeye hazırlanırken, siyasi partilerin çalışmaları da hız kazandı. İstanbul'da AK Parti Murat Kurum'u, CHP Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterirken, CHP'ye kapıları kapatan İYİ Parti ise Buğra Kavuncu'yu aday yaptıklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan hezimetin ardından CHP ile ipleri kopartan İYİ Parti, 'İstanbul Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı' düzenlendi. Programda açıklamalarda bulunan Genel Başkan Akşener'in gündeminde, son günlerde sıkça salvo attığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı.

"Gölgesine sığındıklarının emriyle hareket edenler..."

Akşener, sert ifadelerle eleştirdiği İmamoğlu için şöyle konuştu:

Mesela eli genel merkezlerinde gözü başka mevkilerde, boş zamanlarında da İstanbul’da olanlar bu şehri yönetemez. Mesela aklı, şahsi, siyasi hesaplarında; sureti İstanbul’da olanlar bu şehri yönetemez. Mesela sırtında ihmallerin, hataların, veballerin yükünü taşıyanlar da elinde parti içi çıkarların, koltuk kavgalarının, taht oyunlarının bayrağını tutanlar bu şehri yönetemez. Mesela gölgesine sığındıklarının emriyle hareket edenler de kendi gölgesinden cesaret alıp kibirle hareket edenler de bu şehri yönetemez.

"İstanbul’u kendi kariyeri için zıplama tahtası haline getirdi"

Gelin artık İstanbul’u şahsi saplantısı haline getirenlerin neden olduğu bu vasatlık son bulsun. İstanbul’u kendi kariyerleri için zıplama tahtası haline getirenlerin çıkardığı gürültü İstanbul’un sesini daha fazla bastırmasın.

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Seçimlerdeki abla-kardeş ilişkisinde eser kalmadı

Bilindiği üzere Akşener, genel seçim sürecinde İmamoğlu ile abla-kardeş ilişkisi yürütüyordu.

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin çıkmasına tepki gösteren Akşener, bu süreçte İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrılarda bulundu. Ancak talebi karşılık bulmayan Akşener, 3 gün sonra masaya yeniden döndü.

Ardından kriz arka planda büyüdü ve Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu ve Akşener birlikte hareket etti.

Seçimin kaybedilmesiyle bu ilişki tamamen zarar gördü ve şimdilerde Akşener, İmamoğlu'nun karşısına Buğra Kavuncu'yu çıkardı.