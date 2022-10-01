Yüzün de mi kızarmadı! Kılıçdaroğlu'ndan şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğluna 'yok artık' dedirten söz!

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FETÖ'cüler başta olmak üzere terör örgütü mensuplarının Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile devletten uzaklaştırılmasını hazmedemeyen ve geri alacağının sözünü veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile görüştü.

"Görüşürken yüzünde mi kızarmadı" dedirten Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Şüpheleri kaldırmak için ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim"

"Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan ile görüştük. Babasının ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim. Kendisi de buna katkı sağlayacak bir dosya teslim etti. Açık yaraları kapamadan ülke huzur bulamıyor. Kapatacağız."

KHK ile devletten atılan FETÖ'cülere, yeniden devlete alacağının sözünü de vermişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun’da terör örgütü PKK ve FETÖ bağlantıları nedeniyle kamudaki görevlerinden ihraç edilen KHK'lılara sahip çıkmıştı. "KHK'lıların hepsini görevine iade edeceğim" diyen Kılıçdaroğlu'na tepki yağmıştı.



Şehit edilmesinde FETÖ var

Öte yandan daha önce Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehit edilmesinde FETÖ'nün ayan beyan parmağı olduğu ortaya çıkmıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Gaziantep bölge avukatlar sorumlusu olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgütle ilgili itiraflarda bulunan ve bu nedenle silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan aldığı 12 yıl hapis cezası 7,5 yıla indirilen Kamil Bakum, Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetiyle ile ilgili konuşmuştu.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehit olduğu kaza sonrasında helikopter malzemelerinin sökülerek alınması üzerine haklarında soruşturma başlatılan FETÖ'cü askerlerin avukatlığını FETÖ’nün Elazığ grubuna mensup Mustafa Atalar’ın üstlenmesinin örgütte ve Fetullah Gülen tarafından büyük bir paniğe neden olduğunu ifade eden Bakum, bunun üzerine örgütte toplantı ve görüşmeler yapıldığını belirtmişti.

Bakum, Yazıcıoğlu soruşturmasında ilk etapta verilen takipsizlik kararında FETÖ elebaşının parmağı olduğunu itiraf etmişti.