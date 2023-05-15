Yüzü 5 karış düşmüş! 5 puan fark yiyen Kemal yine algı yaptı

Türkiye genelinde 60 milyondan fazla kişi seçimini yaptı.

17.00 itibarıyla sandıklar kapandıktan sonra sayım işlemi başladı.

Yasakların kaldırılmasından sonra açıklanan rakamlardan memnun kalmayan muhalefet tarafı tek tek açıklamalar yaptı.

Başta Anadolu Ajansı olmak üzere ajansların algı yaptığını savunan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ardından bu kez de Kemal Kılıçdaroğlu aynı şeyleri söyledi.

"Bırakın oylar geçsin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yediği 5 puanlık farkın ardından suratı 5 karış düşen Kılıçdaroğlu, şu safsatalarda bulundu.

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Sevgili halkım; oyumuzu yüksek olduğu sandıklarda üst üste itirazlarla sistemi bloke ediyorlar. Örnek; Ankara’da 300, İstanbul’da 783 sandıkta ısrarla itirazlar var. 6 kere, 11 kere itiraz edilen sandık var. Bloke ettiğiniz Türkiye’nin iradesidir. İtirazlarla olacağı engelleyemezsiniz.

Bu işin bir oldu bittiye getirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Algı yönetimiyle uğraşmayı bırakın. Bu mesele ciddidir. Bırakın oylar gelsin, sonuç bir an evvel belli olsun. Ülkenin belirsizliğe artık tahammülü yoktur. Milletin iradesinden korkmayın.

YSK’yı da sorumluluğa davet ediyorum. Elimizde ıslak imzalı tutanaklar var. Halkın, oyalanmasına izin vermeyin. Tekrar ediyorum, bu milletin iradesine bloke koymayın. Sahadaki demokrasi emekçilerimize sesleniyorum; sandıkları ve seçim kurullarını asla terk etmeyin. Her bir oy sayılana kadar biz buradayız.