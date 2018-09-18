Yüzmeyi öğrenmek gerekiyor

Avrupa’da çocuklar, doğumundan itibaren suyla tanıştırılıyor. Biz ise Efendimiz Aleyhissalatu Vesellem’in tavsiyesine rağmen umursamıyoruz.

Yüzme sırasında beyine daha çok oksijen gider ve tüm kaslar çalışır. Çocuğun iştahı artar.

Yüzme vücut gelişimine olumlu katkı sağlar. Yüzücülerin kalbinin boyutlarının, yapılan spordan dolayı normal insanların 2 katı büyüklükte olduğunu belirtiliyor. Bu, kalbe daha fazla kan dolmasından kaynaklanıyor.

GRİPDEN KORUYUCU

Yüzme sporuyla uğraşan çocuklar, gripal enfeksiyonlara yakalanma ihtimali çok düşük oluyor. Hastalıklarla mücadelede önemli rol oynayan antikorların sayısının, yüzme sırasında artması daha sağlıklı bir beden oluşturuyor.

Yüzme disipline dayanan spor dalı.. Sporda başarılı olan öğrenciler, derslerinde de aynı başarıyı yakalıyor.



Yüzme gibi bireysel sporlar, çocuğu sosyalleştirdiği gibi, tek başına bir şeyleri başarmanın hazzını da yaşatır.