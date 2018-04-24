Yüzmenin faydaları nelerdir?

Yüzme hem vücut hem de psikolojik olarak insan sağlığına faydalıdır. Aylara göre insan vücuduna faydası olan yüzme, yaz mevsiminde vücut sıcaklığını dengelerken, kış aylarında da hantallaşmaya meyilli vücudun hareketlenmesini sağlar.

Vücudun tüm fonksiyonlarını çalıştırdığı için genellikle uzmanlar, fizyoterapi gören bazı hastalarına yüzme sporunu tavsiye ederler.

İŞTE YÜZMENİN VÜCUDA SAĞLADIĞI DİĞER FAYDALAR;

- Yüzme; omurganın görevini azaltarak, kas, eklem ve kemiklerin bağımsız hareket etmesine yardımcı olur. Kemik iltihabı olan hastalara ise alternatif tedavi yöntemi olarak tavsiye edilir.

- Spor salonlarında yapılan egzersiz hareketler, vücutta belirli kas gruplarını çalıştırır. Yüzme ise vücudun tüm kaslarının eşit bir şekilde hareket etmesini sağlar.

- Vücudun esnekliğini artırarak uzuvların daha geniş ve rahat açılmalarına destek olur. Bundan dolayı bazı uzmanlar, hamile kadınların daha rahat doğum yapabilmeleri için yüzmeyi tavsiyeler ederler.

- Kalp hastalarının çoğuna kan basınçlarının artma tehlikesinden dolayı hareketli ve yorucu aktiviteler önerilmiyor. Bu nedenle uzmanlar, kalp hastalarının spor gibi aktiviteler yapmaları yerine, nefes kontrolünün daha dengeli olmasını sağlayan yüzme sporunu önerirler.

- Eğlenceli bir spor şekli olan yüzme, aynı zamanda bütün kasları senkronize şekilde çalıştırdığı için kilo vermeyi sağlayarak, vücudun şekillenmesine de yardımcı olur.

- Vücuttaki enerjinin ve yağın tüm kaslara eşit bir şekilde dağılmasına yardımcı olan yüzme, kolesterol seviyesini de dengeler.

- Bazı psikologlar da; depresyon ve stres gibi hafif dereceli ruhsal rahatsızlıklarda, hastaların zihinlerinin açılması ve daha rahat düşünmeleri için yüzmeyi tavsiye etmektedir.

yasemin.com'un haberine göre...