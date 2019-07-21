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Yüzmede bir kota daha

- Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, 200 metre karışıkta 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı

21 Temmuz 2019 Pazar 09:13
Yüzmede bir kota daha


ANKARA (AA) - Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda 200 metre karışıkta yarışan milli sporcu Viktoria Zeynep Güneş, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota hakkı elde etti.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, Güney Kore'nin Gwangju kentinde düzenlenen organizasyonda milli sporcu Viktoria Zeynep Güneş, 200 metre karışıkta 2.12.42 derecesiyle Tokyo 2020 barajını geçti.

Bu sonuçla Viktoria Zeynep, yüzmede Berkay Ömer Öğretir ve Beril Böcekler'den sonra olimpiyat vizesi alan üçüncü isim oldu.


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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 09:13
  1. 200 metre karışık
  2. 2020 Tokyo Olimpiyatları
  3. Dünya Su Sporları Şampiyonası
  4. Kota
  5. Viktoria Zeynep Güneş
  6. yüzme

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