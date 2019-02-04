Yüzme heyecanı Edirne'de yaşanacak Uluslararası Turkcell Edirne Yüzme Turnuvası'na 5 ülkeden 304 sporcu katılacak

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize edilecek Uluslararası Turkcell Edirne Yüzme Turnuvası'nda 5 ülkeden sporcular mücadele edecek. Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Rusya, Kosova ve Azerbaycan'ın katılacağı turnuvada, 189'u kadın toplam 304 sporcu havuza girecek. 8-10 Şubat tarihlerinde düzenlenecek turnuvada, 42 yabancı sporcu madalya mücadelesi verecek.

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