THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23
impression

Yüzleri güldüren palamuttan sonra gözler hamside

Yeni sezonda yaşanan palamut bolluğundan sonra balıkçılar, hamside de aynı bolluğu bulmayı umuyor.

27 Ekim 2018 Cumartesi 14:30
Yüzleri güldüren palamuttan sonra gözler hamside

Bereketli bir palamut sezonu geçiren balıkçılar, hamside de bol bir sezon geçirmeyi umuyor.

"Vatandaşlar bol bol hamsi yiyecek"

Bu sene bol çıkan palamuttan yüzü gülen balıkçılar hamsiden de umutlu. Yavaş yavaş kendini göstermeye başlayan hamsi, havaların soğumasıyla bollaşması bekleniyor. Bu yıl ki palamuttan mutlu olan balıkçı esnafı, hamsiden de aynı bolluğu bekliyor.

Güzel bir hamsi sezonu beklediklerini vurgulayan balıkçı Onur Köse, "Hava şartlarından dolayı balıkta biraz azalma var. Ama ilerleyen günlerde bolluk bekliyoruz. Vatandaş yine balık arıyor. Balık, etten ve tavuktan daha ucuz. O yüzden balık daha fazla tercih ediliyor. Normalde palamut bol olduğu zaman hamsi az oluyor ama bu yıl hamsi de fazla olacak gibi" diye konuştu.
Havaların güzel olması balığı etkilediğini belirten balıkçı Bülent Çakmak, "Havalar soğuyunca hamsinin bollaşmasını bekliyoruz. Vatandaşlar bol bol hamsi yiyecek inşallah. Bu yıl vatandaşlar bol bol palamut yedi. Şu anda palamut azaldı. Fakat fiyatlar yine çok pahalı değil" dedi.

Samsun'daki balıkçılarda ortalama balık fiyatları şu şekilde: Palamut 10 TL, hamsi TL, barbun 7 TL, mezgit 10 TL, istavrit 5 TL, çinekop 20 TL, levrek 25 TL, çupra TL, somon 20 TL, barbun 15 TL.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 14:30
  1. Samsun
  2. palamut
  3. palamut sezonu
  4. hamsi
  5. Onur Köse

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mutlu bir öğrenme süreci için...
    1. Mutlu bir öğrenme süreci için...
    2. Adıyaman'da feci kaza! 60 metre takla..
    3. Pamukkale Turizm konkordato talebinde..
    4. BBP'den "Muhsin Yazıcıoğlu" açıklaması!
    5. Başkan Erdoğan, Putin ile görüşüyor
    6. BOTAŞ üst yönetiminde yenilik
    7. Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü
    8. Yumurta beyine bakım yapıyor
    9. Görüntü Trabzon'dan! Yazıların asılma..
    10. Milli Savunma Bakanlığından flaş..
    11. Zirve öncesi Erdoğan Merkel'i kabul etti
    12. Yüzleri güldüren palamuttan sonra..
    13. Abur cubur tıkınmayın
    14. Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Rakam..
    15. PKK Sincar'da 3 yeni kamp kurdu
    16. Ege'de mülteci dramı! 20 bin göçmen..
    17. Tunceli Valiliği'ndan 2 şehidimiz için..
    18. Malatya'da arazi kavgası: 1 kişi öldü,..
    19. Katil İsrail'den Gazze suçlaması: Esed..
    20. Kan pıhtısı hem kurtarır hem öldürür!
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018

    Günün Karikatürü

    27 Ekim 2018
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri