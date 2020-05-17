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Yüzlerce polis katıldı! Adana’da bir mahalle 5 gün boyunca ablukaya alındı

Adana’nın Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı ihbarları üzerine harekete geçen emniyet, 400 polisin katılımıyla mahalleyi 5 gün boyunca ablukaya aldı. Mahallede yapılan uygulamalarda 3 kilo 487 gram bonzai ve farklı uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:11:00 -
Yüzlerce polis katıldı! Adana’da bir mahalle 5 gün boyunca ablukaya alındı

Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 400 polisle 5 gün boyunca ablukaya aldığı mahallede, 60 ayrı noktada yapılan uygulamalarda 3 kilo 487 gram bonzai ve farklı uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Polisler elleri tetikte nöbet tuttu

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı ihbarları üzerine harekete geçti. Emniyet, aralarında Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Yunus ekiplerinin de olduğu 400 polisle mahalleyi 11 Mayıs günü abluka altına aldı. Mahalleye giriş çıkış sağlayan 60 ayrı noktaya yerleştirilen Çevik Kuvvet ve Özel Hareket polisleri elleri tetikte nöbet tutarken, narkotik polisleri de kurdukları kontrol noktalarında mahalleye giren bütün araç ve şahısları tek tek aradı. Yunus ekipleri ise motosikletlerle sürekli sokaklarda devriye attı. Durdurulan araçlar, polisler tarafından didik didik arandı. Ayrıca hassas burunlu narkotik köpeği de araçlarda arama yaptı.

Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi, 2 bin lirayı aşkın ceza kesildi

Uyuşturucu saklanabilecek noktalarda da hassas burunlu narkotik köpeği ile aramalar yapıldı. Polisin mahalledeki uyuşturucu ablukası 15 Mayıs gecesi bitti. Polisin yaptığı uygulamalarda toplamda 903 araç ve bin 215 şahsın sorgulandığı, 3 kilo 487 gram bonzai, 49,9 gram toz esrar, 68,8 gram metamfetamin, 1,28 gram kokain, 5,46 gram esrar, 116 adet uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin 260 lira ele geçirildiği öğrenildi. Uygulama sırasında çeşitli suçlardan aranması olan 3 şahıs yakalanırken, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 şahsa 2 bin 367 lira idari para cezası ve trafik yönünden 33 bin 364 lira idari para cezası uygulandı.

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Yorumlar

murat keser

ALMANLAR, HITLER ÖNCESINDE CINGENELER SEHRE GELDIGINDE KAPILARIMIZI KITLERDIK DIYORLAR. HITLER DE CINGENELERI TEMIZLEYINCE RAHAT NEFES ALDIK, KAPILARIMIZI KITLEMEZDIK DIYORLAR VE HITLERE MINNETTARLAR. FUHUS,UYUSTURUCU BUNLARDA, ASALAK GIBI YASAYAN MILLETE HITLER TEKRAR GEREKLI:
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