Yüzlerce mevsimlik işçi Kıbrıs'ta mahsur kaldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) narenciye toplamaya giden Urfa Siverekli tarım işçileri Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’ye uçak ve gemi seferlerinin durdurulması sebebiyle memleketlerine dönemiyorlar.

Güzelyurt bölgesine narenciye ürünlerinin kesimi için gitiklerini belirten işçiler, sayılarının yaklaşık bin kişi olduğunu ve kesim işlerinin tamamlanmasına rağmen Türkiye’ye dönemedikleri için mağdur olduklarını söylediler.

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’ye uçak ve gemi seferlerinin sınırlı yapılmasından dolayı mahsur kalan narenciye kesim işçileri kazandıkları parayı tüketmek üzere oldukları için çaresizlik içinde bir yardım eli uzatılmasını bekliyorlar.

Büyükelçilikten yardım istediklerini belirten vatandaşlar yardım taleplerinin karşılıksız kaldığını söylediler.