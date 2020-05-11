  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yüzlerce Libya vatandaşı ülkelerine dönüyor

Korona virüs salgını nedeniyle ülkelerine dönemeyen ve İstanbul’da bir otelde bekleyen yüzlerce Libya vatandaşı havalimanında kendilerini bekleyen uçak ile ülkelerine gönderilmek üzere otelden çıkarılarak havalimanına götürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 14:12:40 -
Yüzlerce Libya vatandaşı ülkelerine dönüyor

Korona virüs salgını nedeniyle ülkelerine dönemeyen ve İstanbul’da bir otelde bekleyen yüzlerce Libya vatandaşı havalimanında kendilerini bekleyen uçak ile ülkelerine gönderilmek üzere otelden çıkarılarak havalimanına götürüldü.


Korona virüs salgını nedeniyle ülkelerine dönemeyen yüzlerce Libya vatandaşı Bahçelievler’de bulunan bir otelde günlerdir ülkelerine dönmeyi bekliyordu. Bugün ülkeleri tarafından gönderilen uçakla ülkelerine gönderilecek olan Libya vatandaşları kaldıkları otelden polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri ile çıkartıldı. Yüzlerce Libya vatandaşı polis ekiplerinin yaptığı pasaport kontrolünün ardından gruplar halinde havalimanına götürülüyor. Havalimanında son kontrolleri yapılacak Libya vatandaşları daha sonra ülkeleri tarafından sağlanan uçakla ülkelerine dönecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Tezcan paylaştı! Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’i utandıracak görüntü
Gündem

Fatih Tezcan paylaştı! Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’i utandıracak görüntü

CHP ve İYİ Parti’nin ittifak yaptığı HDP’li Kars Belediyesindeki skandal görüntü sosyal medyada olay oldu. Fatih Tezcan sosyal medya hesabın..
Uzman isimden çarpıcı değerlendirme! Salgın sonrası Türkiye'nin yer alacağı konumu paylaştı
Gündem

Uzman isimden çarpıcı değerlendirme! Salgın sonrası Türkiye'nin yer alacağı konumu paylaştı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Muhittin Ataman, koronavirüs salgın..
İttifak deşifre oldukça gerçekler ortaya çıkıyor! Sırrı Süreyya’dan Meral Akşener’in sözlerine sert cevap
Gündem

İttifak deşifre oldukça gerçekler ortaya çıkıyor! Sırrı Süreyya’dan Meral Akşener’in sözlerine sert cevap

İttifakta derin çatlak oluşunca tüm gerçekler ortaya çıkıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in HDP ile ilgili ‘PKK uzantısı’ sözleri..
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı