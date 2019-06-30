DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Gölyaka İlçesinde bu yıl 23. düzenlenen Gölyaka Kültür ve Turizm Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Karadeniz müziğinin eşliğinden yüzlerce kişi horon tepti stres attı.

Havaların ısınması ile birlikte yurdun dört bir yanında festivaller düzenleniyor. Düzce’de de iki ayrı ilçede festival yapılıyor. Akçakoca Belediyesi tarafından Finduk Festivali düzenlenirken, Gölyaka İlçe Belediyesi de Gölyaka Kültür ve Turizm Festivali yapıyor.

Gölyaka Kültür Parkta bu yıl 23. düzenlenen Gölyaka Kültür ve Turizm Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festival programı çerçevesinde düzenlenen halk konserlerinde vatandaşlar Karadeniz müziği eşliğinde horon teptiler, stres attılar.

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan’ın ev sahipliğini yaptığı festivale Vali Dr. Zülkif Dağlı, eşi Nurgül Dağlı, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, ilçe ve belde belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Festivalde alanında vatandaşlar bir yandan piknik keyfi yaparken çocuklarda çeşitli eğlencelere katılarak güzel bir gün geçiriyorlar.