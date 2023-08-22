Yüzlerce kınalı keklik doğaya bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü tarafından 600 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Siirt Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce üretilen keklikler, Botan Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde doğaya bırakıldı.

Kafesleri açılan 600 keklik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından doğaya salındı.

Yaban hayatı ve hayvan popülasyonlarının artırılması, ekolojik yaşam dengesinin korunması amacıyla yapılan çalışmada kekliklerin süne ve keneyle doğal mücadelede önemli rol oynadığı belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kınalı Kekliğin varlığı haşerelerin azalmasında önemli rol oynayacaktır

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"Genel Müdürlüğümüzün 2021 yılı doğaya yaban hayvanı salım programında Botan Vadisi Milli Parkı ve Tillo Tabiat Parkı Korunan Alanlarımızı kapsayan köylerimize sülün ve keklik salımı yapıldığı ve doğaya uyum sağladığı, popülasyon artışının sağlandığı görülmüştür. Botan Vadisi Milli Parkı ve Tillo Tabiat Parkı'nın yaban hayatının ön plana çıkabilmesi, kuş türlerinin ve diğer hayvanların popülasyonlarının artışlarının sağlanmasıyla mümkündür. İnsanların günübirlik olarak gezip görmelerini ve özelliklede alan içerisinde keklik gibi kuşların varlığının bilinmesi ve görülmesi ilimizin ön plana çıkmasında önemlilik arz etmektedir Siirt ilimizde turizmin canlanmasında önemli rol oynayacağı düşünülen korunan alanlarımızda insanlar ve diğer canlı varlıklar için tehlike oluşturan çekirge, kene ve benzeri hayvanların artışının kontrol altına alınması biyolojik mücadele ile mümkün olabilmektedir. Bu açıdan da bakıldığında insanlarımızın ziyaretine açık alanlarımızda kınalı kekliğin varlığı biyolojik mücadelede özelliklede insanlarımıza alanda rahatsızlık veren haşerelerin azalmasında önemli rol oynayacaktır." (İLKHA)