  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Yüzlerce kilonun altında can verdi!
Yerel

Yüzlerce kilonun altında can verdi!

İstanbul'da bir dükkana mermer getiren 28 yaşındaki kamyon şoförü, boşaltım esnasında dorse içindeki mermerlerin üzerine devrilmesiyle feci şekilde can verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 15:51:00 -
Yüzlerce kilonun altında can verdi!

Olay Mustafa Kemalpaşa Mahallesi E-5 yanyol üzerinde bulunan bir mermer dükkanında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre mermerci dükkanına taşıma yapan kamyon şoförü Sinan Çelik'in (28) üzerine, boşaltma yapıldığı esnada, dorse içindeki mermerler devrildi.

Dorse içerisinde yüzlerce kiloluk mermerlerin altında kalan Çelik'in yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans çağrıldı. Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri Çelik'in cansız bedenini mermerlerin altından çıkarmak için uzun süre uğraş gösterdi.

Ailesi sinir krizi geçirdi

Haberi alan Çelik'in ailesi olay yerine geldi. Aile uzun süre ölen yakınları için gözyaşı döktü. Sinir krizi geçiren yakınları polis güçlükle sakinleştirdi. Yakınları ve iş yerindekiler arasında gerginlik yaşandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Oynanan oyuna SGK el koydu! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
Ekonomi

Oynanan oyuna SGK el koydu! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binlerce çalışanı yakından ilgilendiren, hem vergi hem prim kaybına yol açan bordro oyununa el koydu.
İngiltere kraliçesi hastaneye kaldırıldı! Peki ölürse neler yapılacak, detaylar burada
Gündem

İngiltere kraliçesi hastaneye kaldırıldı! Peki ölürse neler yapılacak, detaylar burada

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in çarşamba gecesini ön tetkikler için hastanede geçirdiği açıklandı. Peki kraliçe ölürse ülkede neler yapı..
O ülkeden şok çıkış! ‘Taliban’ı tanımayacağız’
Dünya

O ülkeden şok çıkış! ‘Taliban’ı tanımayacağız’

Ünlü Suudi Prens Türki bin Faysal 1990'lı yıllarda Taliban'ı tanıyan Suudi Arabistan'ın artık Taliban’ı tanımayacağını söyledi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay