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Yüzlerce insanı mağdur etti! Siparişle büyü yapan dolandırıcı medyum

Batman'da ikamet ettiği söylenen Medyum Mehmet Mustafa Aydın isimli şahıs, yüzlerce kişiyi büyü yapma vaadiyle kandırarak paralarını aldı.

01 Ocak 2019 Salı 14:35
Yüzlerce insanı mağdur etti! Siparişle büyü yapan dolandırıcı medyum

yeniakit.com.tr-İnternet sitesi üzerinden büyü siparişi aldığı iddia edilen Medyum Mehmet Mustafa Aydın isimli şahıs, büyü yapma yalanıyla çok sayıda insanı dolandırdı. Derdi olan, çıkar yol bulamayan çaresiz insanları hedef alan söz konusu şahıs, insanların paralarını alarak umut tacirliği yaptı.

"Her türlü büyüyü yapıyor"

İnternette kendine ait bir site açan dolandırıcı medyum, çok sayıda büyünün açıklamalarını ve faydalarını yazdı. İddialara göre kendisini telefonla arayan insanlardan önce verdiği hesap numarasına para yatırmasını isteyen medyum, daha sonra gerekenleri kendisinin kargoyla göndereceğini söyleyerek insanları ikna ediyor. Konuya ilişkin gazetemize ulaşan mağdurlar, medyum Mehmet Mustafa Aydın isimli kişinin kendilerinin binlerce lirasını alarak telefonlara bir daha bakmadığını ve kendilerine hiçbir şey göndermediğini söyledi.

'1 büyü 1300 TL, 2 büyü 2200 TL'

Yaptığı büyünün 'Kara büyü' gibi olmadığını 'Rahmani' olduğunu yani dinen bir yaptırımının olmadığını iddia eden medyum, 1 büyü için yaptıracak kişiden 1300 TL para isterken 2 büyü yaptırılması durumunda ise indirim yaparak 2200 TL'ye halledilebileceğini belirtiyor. İnsanlara büyü için garanti de veren şahıs, büyünün tutmaması durumunda ise ücretsiz olarak işlemin tekrarlanacağını söylüyor.

"İnternet sitesinde vergi levhası var"

İnsanları kendine güvendirmek için kendi sitesi olan buyuyapanhocalar.com adresinden 'Yaşam koçluğu ve astroloji sertifikası' ve 'Vergi levhası'nı da yayınlayan medyum Mehmet Mustafa Aydın'ı mağdur olan insanlar mahkemeye verdi. Mağdurlar, umutlarını ve paralarını sömüren bu dolandırıcının hukuk karşısında cezalandırılmasını ve başka insanların bu kişi tarafından mağdur edilmemesini istiyor.


Açıklama yapmadı

Gazetemizin ulaştığı iddialara konu olan medyum Mehmet Mustafa Aydın isimli şahıs, açıklama yapmaktan kaçarak muhabirimizin sorularına cevap vermedi ve telefonunu kapatarak ortadan kayboldu. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 14:35
  1. Medyum Mehmet Mustafa Aydın
  2. dolandırıcı medyum

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