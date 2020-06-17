  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yüzlerce gelinin hayalini çalmışlardı, iş yeri sahibi tarafından yakalandılar

Diyarbakır’da önceki gün bir fotoğrafçı dükkanına girip düğün fotoğraflarının bulunduğu harici disk ile televizyonu çalan 3 kişiden 12 yaşlarındaki 2 çocuk, iş yeri sahibi tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 12:54:27 -
Yüzlerce gelinin hayalini çalmışlardı, iş yeri sahibi tarafından yakalandılar

Diyarbakır’da önceki gün bir fotoğrafçı dükkanına girip düğün fotoğraflarının bulunduğu harici disk ile televizyonu çalan 3 kişiden 12 yaşlarındaki 2 çocuk, iş yeri sahibi tarafından yakalandı. Zanlılar hırsızlık anını anlattı.


Olay Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Diclekent villalarında bulunan bir fotoğrafçıda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 12 yaşlarında iki kişi ve bir yetişkin önceki gece bir fotoğrafçı dükkanına girerek düğün görüntülerinin bulunduğu harici disk ile televizyonu çalıp kayıplara karıştı. Olayın ardından iş yeri sahibi sonraki gün hırsızlık zanlılarını dükkanına yakın bir bölgede yakaladı. Yaşları küçük olan Veli D. ve Mert G., hırsızlığı itiraf etti. Veli D., başka bir yere girmek istediklerini fakat kapıyı açamayınca fotoğrafçıyı hedef aldıklarını kaydetti. Veli D., “Ciğerciye girmek istedi, balkona çıktı kapıyı tekmeledi açılmadı, inerken buranın bahçesinden içeriyi gördü, güzel eşyaları görünce buraya girmek istedi. Satoru alıp geldi, pencereyi kırdı, demirleri elleriyle söküp televizyonu falan söktü. Biz ikimiz ve diğer şahıs Murat diye biriydi, televizyonu falan tam çaldık, adımı atar atmaz alarm çaldı. Ben kaçtım, onlarda televizyonu alıp geldiler. Televizyonu alıp kaçtık, yanımızdaki uzun boylu Murat televizyonu 600 liraya sattı, hard diski de 200 liraya sattı" dedi.


Çocuklar, olayı anlatmasının ardından iş yeri sahibi tarafından güvenlik güçlerine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı