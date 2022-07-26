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Dünya Yüzlerce F-35 için masaya oturacaklar! Sözleşme detayları herkesi şok etti
Dünya

Yüzlerce F-35 için masaya oturacaklar! Sözleşme detayları herkesi şok etti

ABD savunma devi Lockheed Martin, birkaç yüz F-35 jeti için 30 milyar dolar değerinde mega bir sözleşmeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 10:08:00 -
Yüzlerce F-35 için masaya oturacaklar! Sözleşme detayları herkesi şok etti

F-35 üreticisi ABD savunma devi Lockheed Martin, bir sonraki F-35 savaş uçağı sözleşmesinin 30 milyar dolar değerinde mega bir sözleşme olmasını bekliyor.

ABD savunma devi ve dünyanın en gelişmiş 5. nesil savaş uçağı F-35 üreticisi Lockheed Martin, yeni bir mega sözleşmeye hazırlanıyor.

Şirketin müzakereleri konusunda bilgi sahibi olan bir savunma yetkilisine göre, Lockheed Martin Corp. birkaç yüz F-35 jeti için bir sonraki mega bir sözleşmeye hazırlanıyor.

Kaynağa göre mega F-35 sözleşmesi, 30 milyar dolar değerinde olacak. Daha önce satılan toplam savaş uçağı sayısı enflasyon ve pandemiden olumsuz etkilenmişti.

Yetkiliye göre, anlaşmaya dahil olan yeni nesil savaş uçaklarının tam sayısı, bu yaz veya sonbaharın başında sözleşme imzalandıktan sonra netleşecek.

Bloomberg'e konuşan ve kimliğinin açıklanmamasını isteyen yetkili, "Ancak, sözleşmenin tamamlanması noktasına gelmek için daha çok iş var." dedi.

Star Gazetesi

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Yorumlar

Rızk

Allah dünyayı rızkı ile donatmış, dünyanın kendisi bir rızık , Allah bize akıl fikir vermiş, aklını kullanan toprağını işleyip, madenlerini işleyip endüstri kurup, düzenli şehirler işletmeler isyerleri kurup, refah seviyelerini yukseltiyorlar, rızkı veren Allah ama hangi rızkı veren Allah, tabiki topraktan rızkı yaratan, çıkmasına vesile olan Allah'tır, lakin biz muslumanlara rızkı veren Allah deyince, ağzına verecek sanıyor. İşte öyle bir dünya yok, rızkı Allah verip deyip, cahil İslam coğrafyasında eğitimsiz kariyersiz iş güç sahibi olmayan insanlar 16-17 yaşında evleniyor, nüfus patlaması oluyor, işsizlik çoğalıyor, tabi tarikat ve cemaatler için veli nimet aç ve sefil insanların çok olması, onları kandırmakta kolay, deprem olur, yağmur yağmaz bunu zinaya bağlarlar, fakirlik öyle çoktur ki, bunu ilahi güç istemektedir, O zenginliği istediğine vermektedir, ister verir ister alır, kaderinde ne varsa onu yaşarsın deyip, kaderci bir toplum yaratılır, güçlü ülkelerden silah almak istersin ama onların bazı şartları vardır, zamanla somuruldugunu anlarsın ama iş işten geçmiştir, güçlü ülkelerin fakir ülkelerde alamayacaği insan yoktur, zamanla öyle güçlendirmek ki, medyaları bile olur, onların dindar adamlari bile olur,
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