0553 313 94 23

Yüzenadalara yoğun ilgi

Bingöl’ün Solhan ilçesinde bulunan Yüzen adalara ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:51
Yüzenadalara yoğun ilgi

Bingöl’ün Solhan ilçesinde bulunan Yüzen adalara ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor.


İlçenin sınırlarında Turnalar Gölü’ndeki Yüzen adalar, yaz aylarında piknik ve zaman geçirmek isteyenlerin ilk tercih ettiği yerlerden biri oldu. Doğu Anadolu bölgesinde başta Bingöllüler olmak üzere Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Muş ve Erzurum gibikentlerden gölü ziyaret etmek için gelenler, hem farklı doğa olayına tanıklık ediyor hem de gölün arka kısmında bulunan yeşil alanda piknik yaparak stres atıyor. Solhan D-300 kara yolu üzerinde olduğu içintabeladan görüp merakını gidermek için ziyaret edenlerinde uğrak noktası olan yüzen adalar, son zamanlarda yemekli toplantılar içinde rağbet görüyor.


Arkadaşlarıyla Yüzen adalara gelen Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürü Zülfü Çalışkan, "Yüzen adalar Solhan’ın kalbi, Solhan’ın oksijen deposu. Tabi yaz ayları özellikle öğleden sonralarında vatandaşlarımızın yoğun bir ilgisinin olması buranın cazibesini daha da artırıyor. Buraya yapılan tanıtımlar, insanların burayı daha fazla tanımalarına neden oluyor. Tabi biz isteriz ki bütün herkes Doğu Anadolu bölgesine yapılan turlarda Yüzen adayı ziyaret etsinler. Bu doğa harikasını bütün Türkiye’ye hatta bütün dünyaya tanıtılmasını arzu ediyoruz"dedi.


Ankara’da gelen Veysel Ömer Türkoğlu ise, "Van’dan Bingöl’e doğu akrabalarımızı ziyaret etmeye gidiyorduk yol üstünde tabelayı gördük tabi tabelada kilometre belirtilse, bizim gibi geçenler daha çok yoğunluk gösterecektir. Geldik bu kadar güzel, bozulmamış bir yer. Havasının, ovasının, insanının güzel olması çok iyi bir şey. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:51
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Toplu ulaşım ücretsiz
    1. Toplu ulaşım ücretsiz
    2. Cuma Hutbesi’nde huzurlu toplum vurgusu!
    3. Erzincan’da vatandaşların kış hazırlığı
    4. Bayram sonrası, önce yavaş yavaş, daha..
    5. Modern mezbaha Kurban Bayramına hazır
    6. Şampiyon Taekwondoculardan Eskici’ye..
    7. Almanya ve Türkiye yapay zekada..
    8. Trabzon Havalimanı'ndan 2 milyon 164..
    9. Tarsus Belediye Meclisi’nde işaret..
    10. Erzurum Palandöken Malmeydanı 3. etep..
    11. TRT Çocuk'tan çocuklara bayram sürprizi
    12. Orhangazi Kent Konseyi’nde Şinasi Kaya..
    13. Yeşilyurt Belediyespor’da yeni sezon..
    14. AK Parti’li Akkal Selendi’de..
    15. Büyükşehir Avrupa Şampiyonu Benay..
    16. Develi Kaymakamı Duru Kurban Bayramı..
    17. Davet listesinde Gül ve Davutoğlu var
    18. İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı..
    19. Körfez’de 38 ton tekstil atığı toplandı
    20. Yeni Malatyaspor umudunu koruyor
    21. Antalya'da midibüsle kamyonet..
    22. Vedat Muric: Fenerbahçe tarihine adımı..
    23. Kaş’a ‘masalcı’ geldi
    24. Simon Kjaer, Fenerbahçe'ye geri..
    25. Bayburt’ta köylüler, güneş altında..
    26. Oto bakım servislerinde bayram..
    27. Çin'de ülke genelindeki polislere..
    28. Antalya OSB’de, itfaiyecilere özel..
    29. Spor Kulübü, bayram mesajını Ali..
    30. "Hindistan'ın Keşmir kararı tamamen ve..
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!