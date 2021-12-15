Yüzdeki tüylenmelerin çeşitli nedenleri vardır . En yaygın neden, hormonal bir bozukluk olan hirsutizmdir. Bu bozukluğa sahip olmak, yüzdeki tüylenmelerin en yaygın nedenleri arasında yer almaktadır.

Yüzdeki tüylerin azalması için ne yapmalı?

Doğal bir ağartıcı olan limon suyu cildi temizleyip, ölü hücrelerden arındırırken aynı zamanda kıl köklerini sıkılaştırır. Bal ise nemlendirici özelliği ile cildi ve tüyleri yumuşatmaya yardımcı olur. Bir çorba kaşığı limon suyunu 3 çorba kaşığı bal ile karıştırıp yüzünüze masaj yaparak uygulayın.

Yüzdeki tüyleriniz bu doğal tarif sayesinde yok olacak

Malzemeler

1 çorba kaşığı yulaf ezmesi

2 çorba kaşığı bal

2 yemek kaşığı limon suyu

Kolay anlamak için

(Yulaf ezmesi 1/2 çay kaşığı, Limon suyu 6 ile 8 damla, Bal 1 yemek kaşığı Yulaf ezmesi malzemeyi yapmak için tüm malzemeyi harmanlayın

Uygulanışı

Tüm malzemeyi harmanlayın ve tüylerin dökülmesi gereken yere sürün Karışımı 15 dakika bekletin Sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın Bu noktada yüz kremi sürün Bunu her hafta 2-3 kez tekrarlayın Bir ay sonra tüyleriniz gider ve cildiniz pürüzsüz ve parlak olur.

Yüzdeki tüylenmeler neden olur?

Yüzdeki tüylenmelerin çeşitli nedenleri vardır . En yaygın neden, hormonal bir bozukluk olan hirsutizmdir. Bu bozukluğa sahip olmak, yüzdeki tüylenmelerin en yaygın nedenleri arasında yer almaktadır. Hirsutizm kadınlarda testosteron hormonunun fazla çalışması sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır.