Siyah nokta sorunu pek çok kişi tarafından sık sık yaşanıyor. Yüzünde özellikle burun çevresinde siyah nokta sorunu yaşayanlar ise ne yapmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, evde siyah noktaları geçiren maskeler yapılır mı?

Siyah nokta niye oluşuyor?

Siyah noktalar biriken kirlerin oksidasyon sayesinde siyah veya koyu renkli hale gelmesiyle belirginleşen bir cilt problemidir. Kısacası gözeneklerin sebum, bakteri ve ölü deriler ile tıkanması sonucu ortaya çıkan soruna siyah nokta denir.

Yüzdeki siyah noktaları temizleme nasıl yapılır?

Yüzde oluşan siyah noktalardan kozmetik ürünlerle kurtulmanız mümkün. Maskeler, kremler siyah nokta konusunda işinizi kolaylaştırsada her evde bulunan tamamen doğal ürünlerle de bu sorunu rafa kaldırabilirsiniz.

Karbonat evlerin olmazsa olmazıdır. Hamur işi yaparken de ev temizliği sırasında da karbonat bir hayli etkilidir. Cilt temizliğinde de karbonatı güvenle kullanabilirsiniz. 2 çay kaşığı karbonat ile 1 çay kaşığı suyu karıştırıp bir macun hazırlayın. Bu macunu siyah nokta bulunan bölgeye masaj yaparak sürün. Masaj uygulamasının ardından maskeyi 5 dakika kadar cildinizde tutun ardından ılık suyla temizleyin. Haftada birkaç kez bu maskeyi uygulayabilirsiniz.

Bal tam bir şifa deposudur. Bal ile cilt ve saç bakımı yapmak da son derece önemlidir. Balı hiçbir ek malzeme olmadan siyah nokta bulanan bölgeye masaj yaparak uygulayın. 5 dakika kadar masaj yaptıktan sonra balı cildinizde yarım saat tutun. Yarım saatin sonunda ılık suyla bölgeyi yıkayın.