Yüzdeki Lekeleri 1 Haftada Yok Eden Tarifler

Cilt lekeleri için ev yapımı ilaç hazırlamadan önce sebeplerini bilmeniz gerekir. Eğer aşağıdaki sebeplerle oluşan lekelerse tarifler büyük oranda işe yarayacaktır.

Güneş yanıkları

Hormonal bozukluklar

Gebelik

Çeşitli ilaç kullanımları

Vitamin eksikliği

Stres

Uykusuzluk

Bu tip durumlardan bir ya da birkaçına sahipseniz asit peeling, lazer tedavi ya da vereceğimiz ev yapımı ilaçları tercih edebilirsiniz.

Leke Temizleme Kürü Tarifleri

Hiçbir yan etkiye ve zarara sahip olmayan bu uygulamaları hazırlamak oldukça kolay. Yüzdeki sivilceleri, kızarıklıkları, siyah noktaları ve güneş lekelerini çok kısa sürede yok edecek doğal çözümler;

Limon Suyu

Limondaki faydalı asitler ve C Vitamini cilt lekelerini yok etmek için hızlı ve faydalı bir çözümdür. Yarım limonu bir çay bardağının içine sıkın ve pamuk yardımıyla yüzünüze sürün. 1 saat bekledikten sonra yüzünüzü yıkayın.

Bu tarifi 7 gün boyunca her gün 1 kez uygulayın.

Patates

Patates sayesinde cildinizi beyazlatabilirsiniz. Patates cildi besler ve parlamasına yardımcı olur. Yüzünüzü patates ile ovduğunuzda lekeleri de yok edebilirsiniz.

İnce dilimlediğiniz patatesler ile yüzünüzü günde 2 kez ovun. Yarım saat bekledikten sonra yıkayın.

Ayran

Ayran da tıpkı limon ve patates gibi cildi besleyici ve lekeleri yok edici özelliklerle doludur. Ev yapımı yoğurt ile hazırlanması önemlidir. Günde 2 kez yapabilirsiniz.

1 kaşık yoğurt 1 kaşık su ölçüleriyle ayran hazırlayın. (Normal ayrandan daha koyu olmalıdır) Pamuk ile yüzünüzde leke olan bölgelere sürün ve 10 dakika bekletin. Daha sonra yüzünüzü yıkayın.