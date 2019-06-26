0553 313 94 23

Yüzdeki Lekeleri 1 Haftada Yok Eden Tarifler

Birçok bireyin sık sık yaşadığı cilt sorunlarından biri de yüzde oluşan cilt lekeleridir. Sizlere bu yazımızda yüzdeki lekeleri, akneleri ve kızarıklıkları yok edecek ev yapımı ilaç tarifleri vereceğiz.

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:13
Yüzdeki Lekeleri 1 Haftada Yok Eden Tarifler

Cilt lekeleri için ev yapımı ilaç hazırlamadan önce sebeplerini bilmeniz gerekir. Eğer aşağıdaki sebeplerle oluşan lekelerse tarifler büyük oranda işe yarayacaktır.

  • Güneş yanıkları
  • Hormonal bozukluklar
  • Gebelik
  • Çeşitli ilaç kullanımları
  • Vitamin eksikliği
  • Stres
  • Uykusuzluk

Bu tip durumlardan bir ya da birkaçına sahipseniz asit peeling, lazer tedavi ya da vereceğimiz ev yapımı ilaçları tercih edebilirsiniz.

Leke Temizleme Kürü Tarifleri

Hiçbir yan etkiye ve zarara sahip olmayan bu uygulamaları hazırlamak oldukça kolay. Yüzdeki sivilceleri, kızarıklıkları, siyah noktaları ve güneş lekelerini çok kısa sürede yok edecek doğal çözümler;

Limon Suyu

Limondaki faydalı asitler ve C Vitamini cilt lekelerini yok etmek için hızlı ve faydalı bir çözümdür. Yarım limonu bir çay bardağının içine sıkın ve pamuk yardımıyla yüzünüze sürün. 1 saat bekledikten sonra yüzünüzü yıkayın.

Bu tarifi 7 gün boyunca her gün 1 kez uygulayın.

Patates

Patates sayesinde cildinizi beyazlatabilirsiniz. Patates cildi besler ve parlamasına yardımcı olur. Yüzünüzü patates ile ovduğunuzda lekeleri de yok edebilirsiniz.

İnce dilimlediğiniz patatesler ile yüzünüzü günde 2 kez ovun. Yarım saat bekledikten sonra yıkayın.

Ayran

Ayran da tıpkı limon ve patates gibi cildi besleyici ve lekeleri yok edici özelliklerle doludur. Ev yapımı yoğurt ile hazırlanması önemlidir. Günde 2 kez yapabilirsiniz.

1 kaşık yoğurt 1 kaşık su ölçüleriyle ayran hazırlayın. (Normal ayrandan daha koyu olmalıdır) Pamuk ile yüzünüzde leke olan bölgelere sürün ve 10 dakika bekletin. Daha sonra yüzünüzü yıkayın.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:13
  1. limon suyu
  2. Leke Temizleme Kürü Tarifleri
  3. patates
  4. Ayran

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    LGS birincileri ödüllendirildi
    1. LGS birincileri ödüllendirildi
    2. Şanlıurfa’da aileler arasındaki kavga..
    3. Gemlik’te peyzaj çalışmaları ve..
    4. Ev sahibi anahtarı alınca jiletle..
    5. KAKÜV Koleji’nde ödül töreni
    6. Ticaret Başkan Yardımcısı Turagay..
    7. Erbilgin, “Kastamonu Belediyesi 30..
    8. Erol Bedir yeniden aday olduğunu..
    9. Bartın Üniversitesi 11’inci..
    10. Bozüyük’te yaya geçidi uygulaması..
    11. MEB 2019 merkezi sınav puanı ile..
    12. Kapalıçarşı'da altın
    13. Eskişehir’de şimşekli gün
    14. Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Açık..
    15. Afrin’de çatışma: 1 asker şehit
    16. NASA uzaya deney ve araştırma..
    17. Karadeniz’den kıyıya dönmekte zorlanan..
    18. Nadir Nadi Kütüphanesi Aliağa Gençlik..
    19. Diş Hekimliği Fakültesinde mezuniyet..
    20. Ordu, dijital oyun vadisi oluyor
    21. Kayıp genci arama çalışmaları çok..
    22. Elazığ’dan Suriye’ye 112’inci yardım..
    23. Merkezefendi Belediyesi’nde satranç..
    24. Tırda çıkan yangını itfaiye söndürdü
    25. Murzioğlu: “Çekya ile dış ticaret..
    26. PAÜ’lü öğrenciler 100 fidanı toprakla..
    27. Akit sordu, seçmen cevapladı! ‘Binali..
    28. Develi Belediyesi Personeli Sağlık..
    29. KAYÜ Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek..
    30. KAYÜ Rektörü Karamustafa, Meslek..
    İmamoğlu’nun yalanlarının akıl hocası ortaya çıktı
    İmamoğlu’nun yalanlarının akıl hocası ortaya çıktı
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler