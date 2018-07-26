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Yüzdeki çillerden bu yöntemlerle kurtulun

Yaz aylarında daha çok kendini gösteren çiller kış aylarında neredeyse yok denecek kadar azalmaktadır. Peki, çillerden kurtulmak için neler yapmak gerekiyor?

26 Temmuz 2018 Perşembe 22:00
Yüzdeki çillerden bu yöntemlerle kurtulun

Yüz bölgesinde oluşan çil sorunu birçok kadının ortak noktasıdır. Çiller birçok kişide güzel bir görüntü verirken bazı kişilerde çok yoğun olduğundan dolayı rahatsız etmektedir. Çiller genelde açık tenlilerde görülmektedir. Yazın güneşin etkisiyle daha da çoğalmakla birlikte kışın hemen hemen yok denecek kadar azalmaktadır. İşte tam da bu noktada cildimizde bulunan çillerden korunmanın temel yöntemi güneşten korunmaktır.

Cildimizde meydana gelen çil lekelerini yok etmek için bazı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler doğru kişiler tarafından yapıldığında olumlu sonuçlar alınır. Çillerin tedavisinde en çok kimyasal peeling ve lazer tedavisi uygulanmaktadır. 5 ila 10 seans sonra çillerden kimyasal peeling yöntemi kullanılarak kurtulmak mümkündür. Tabiî ki bazı çiller daha koyu ve daha büyüktür. Bu çillere ise kimyasal peeling tedavisi cevap vermeyebilir. Bu durumda devreye lazer tedavisi girer ve lazer tedavisi uygulanarak çiller yok edilir.

Tahmin edildiği gibi yukarıda saydığımız yöntemler beli bir bütçe gerektirmektedir. Fakat buna bütçe ayıramıyorsanız, çillerinizden kurtulmak için evde bir takım kürler yaparak çillerinizi azaltabilirsiniz. Örneğin; Bir yemek kaşığı keten tohumunu bir çay bardağı su ile 5 dakika kaynatılır. Daha sonra on dakika soğutulmaya bırakılır ve çillerin üzerine sürülüp 20 dakika bekletildikten sonra ılık su ile yüz yıkanır. Başka bir örnek ise; Maydanoz suyu, portakal suyu ve limon suyunu eşit miktarda bir kapta karıştırarak çil olan bölgelere uygulayabilirsiniz. Böylelikle doğal yollardan çillerinizden kurtulmuş olursunuz.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 22:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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