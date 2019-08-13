0553 313 94 23

"Yüzde yüzümü vereceğim"

- Beşiktaş'ın Portekizli yeni transferi Pedro Rebocho:"Hırslı, çok istekli ve çok arzulu bir oyuncuyum"- "Eğer burada başarılı olursam, milli takım hedefime ulaşmamda Beşiktaş bana yardımcı olacak"- "Tabii ki Beşiktaş Avrupa'da çok tanınan, saygı duyulan bir takım ancak buraya gelmemde taraftarın etkisi çok büyüktü"

13 Ağustos 2019 Salı 17:41
"Yüzde yüzümü vereceğim"


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho, siyah-beyazlı takıma katkı sağlamak istediğini belirtti.

Kulübün YouTube kanalında açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki sol bek, Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu aktardı.

Siyah-beyazlı takıma transferinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Rebocho, "Beşiktaş gibi bir kulübün formasını giyecek olmak benim kariyerimde çok büyük adım olacak. Çok büyük bir kulüp ve çok büyük bir taraftarı var. Avrupa'da tanınan bir kulüp olan Beşiktaş'a yardımcı olmak için, katkıda bulunmak için geldim." ifadelerini kullandı.

Ofansif bir oyuncu olduğunu belirten Rebocho, şunları kaydetti:

"Asist yapmayı seviyorum. Tabii ki görevim takıma ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmak. Hem defansif hem de ofansif olarak elimden geleni yapacağım. Yüzde yüzümü vereceğim. Hırslı, çok istekli ve çok arzulu bir oyuncuyum. Herkes de bunu görecek zaten. Alçak gönüllü bir oyuncuyum, alçak gönüllüğe inanıyorum. Çok çalışmaya inanıyorum. Sahanın içinde olsun, antrenmanlarda olsun, maç içinde olsun çalışacağım. Takıma yardımcı olmaya çalışacağım."


- "Beşiktaş, Avrupa'da göz önünde bir kulüp"


Portekizli futbolcu, milli takıma seçilmeyi hedeflediğini vurgulayarak, "Beşiktaş, Avrupa'da göz önünde bir kulüp. Eğer burada başarılı olursam, milli takım hedefime ulaşmamda Beşiktaş bana yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşı Ricardo Quaresma ile aynı takımda forma giyeceğinin hatırlatılması üzerine Rebocho, "Çok uzun zamandır izlediğim ve bildiğimiz bir oyuncu. Portekiz'de her oyuncunun idolü olan bir oyuncu. Büyük bir oyuncu. Bugüne kadar videolarını izliyorduk. Kendisiyle tanışma fırsatım oldu. Çok uzun zamandır burada. Portekizli olarak benim için çok avantajlı bir durum." ifadelerini kullandı.


- "Beşiktaş'ın gerçekten fantastik bir taraftarı var"


Siyah-beyazlı taraftarlar hakkında Beşiktaş'a karşı oynamış arkadaşlarından bilgi aldığını belirten Rebocho, şunları ifade etti:

"Hepsi bana aynı şeyi söyledi. Beşiktaş'ın gerçekten fantastik bir taraftarı var. Tabii ki Beşiktaş Avrupa'da çok tanınan, saygı duyulan bir takım ancak buraya gelmemde taraftarın etkisi çok büyüktü. Bu atmosferde futbol oynamak bütün futbolcuların rüyası ve arzusudur. Onların çok sıcak desteği ile beraber çok büyük işler yapacağız."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 17:41
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. Pedro Rebocho
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KKTC Engelliler Dayanışma Derneğinden kurban eti dağıtımı
    1. KKTC Engelliler Dayanışma Derneğinden..
    2. Evlatlık olduğunu öğrenen genç dehşet..
    3. İstanbul trafiğine Süper Kupa finali..
    4. Bartın’da sahillerde boş yer kalmadı
    5. Ak Partili Mehmet Ali Şahin’den Ali..
    6. Frank Lampard: “Kulüp için çok önemli..
    7. Temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş..
    8. Çocuklarımızı sosyal medyanın..
    9. Boru patladı, su metrelerce yükseğe..
    10. İskenderun Körfezi'nde yunuslar..
    11. İsrailli milyarder Gine'deki rüşvet..
    12. Umut Meraş tercihini Fransa'dan yana..
    13. Bakanı taşıyan uçağa taciz! Rus savaş..
    14. Nihat Özdemir, UEFA Başkanı Ceferin..
    15. Darende’de Kurban Bayramı coşkusu
    16. Bursa'daki orman yangını
    17. Gölbaşı ilçesinde bayramlaşma töreni
    18. Giresun'da silahlı kavga: 1 ölü
    19. Kardeşini öldürüp intihar girişiminde..
    20. Pamukkale bayram tatilinde ziyaretçi..
    21. Bayram günü evsiz kaldılar
    22. Devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi..
    23. Muğla'da orman yangını
    24. "Yüzde yüzümü vereceğim"
    25. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun..
    26. Eskişehir'de orman yangını
    27. Ormanlık alanda yangın
    28. 20 yaşındaki ablasını boynuna bıçak..
    29. Sivas’ta 50 dönüm otluk alan yandı
    30. Türkiye hava sahasından 20 saniyede..
    Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı