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Kadın - Aile Yüzde yüz etkili hızlı kilo verdiren kimyon çayı tarifi: Kadın ve erkek için böyle yapılıyor! Sırrı ortaya çıktı!
Kadın - Aile

Yüzde yüz etkili hızlı kilo verdiren kimyon çayı tarifi: Kadın ve erkek için böyle yapılıyor! Sırrı ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-10-08 18:03:00 - 2023-10-08 18:07:17
Yüzde yüz etkili hızlı kilo verdiren kimyon çayı tarifi: Kadın ve erkek için böyle yapılıyor! Sırrı ortaya çıktı!

Bugün sizlere hem yağ yakıcı hem ödem atıcı bagırsaklarımızdaki bütün problemleri yok edecek aynı zamanda da çok ciddi bir şekilde yağ yakıcı, kilo verdiren çay tarifimiz var...

Bu tarifi emziren anneler de gönül rahatlığı ile içebilir. Saracoğlu bile kimyon çayını hem bebeğe hem annelere öneriyor. Gaz giderici olduğu için kullanılabilir. Kolay geçirilen bir bebeklik dönemi yaşarsınız ve süt de yapar orjinal tarifte himalaya tuzu kullanılıyor yaparken içine 1 tane atılıyor daha etkili oluyor. Elinizde varsa kullanabilirsiniz. Buyrun yapımına geçelim..

Yüzde Yüz Etkili Hızlı Kilo Verdiren Kimyon Çayı Tarifi İçin Malzemeler

1 tatlı kaşığı kimyon
1 su bardağı soğuk su
1 tatlı kaşığı limon suyu

Yüzde Yüz Etkili Hızlı Kilo Verdiren Kimyon Çayı Tarifi Nasıl Yapılır?

Toz kimyon da kullanabilirsiniz tane kimyon da elinizde ne varsa. 1 tatlı kaşığı kimyonu bir cezve veya tavaya alıp kısık ateşte 1 dk karıştırarak kavurun.
Ardından 1 su bardağı soğuk suyu dokun ve 3 dk. Kaynatın.
Daha sonra bardağa süzüp üzerine 1 tatlı kaşığı limon suyunu ekleyip ılımasını bekleyin.
Ilıdıktan sonra içebilirsiniz.
Kahvaltıdan yarım saat önce sabah kalkar kalkmaz ilk işiniz bunu yapıp içmek olsun. Günde sadece 1 kez ve sabah aç karna içilecek ☝️ bu çayı 15 gün her sabah içip 10 gün ara verin. Daha sonra bi 15 gün daha içip tekrar 10 gün ara istediğiniz kiloya gelene dek yapabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun
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