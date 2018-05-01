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Yüzde çıkan sivilcelerin nedenleri

Yüzün farklı bölgelerinde çıkan sivilcelerin nedenlerini sizler için araştırdık. İşte yüzde çıkan sivilcelerle ilgili bilmeniz gerekenler...

01 Mayıs 2018 Salı 11:30
Yüzde çıkan sivilcelerin nedenleri

ALIN

Alın bölgesinde çıkan sivilcelerin nedenleri arasında stres, uykusuzluk gibi sebepler olabileceği gibi bazende karaciğer, sindirim sistemi ve beslenme problemi ile ilgili sebeplerde olabilir.

ÇENE

Çene bölgesinde çıkan sivilcelerin hormonal sebeplerden dolayı çıktığı ve hormon düzensizliği ile yakından ilgili olduğu yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır.

YÜZ KENARLARI

Cilt yüzeyinde çıkan sivilcelerin sebepleri genellikle kullanılan kozmetik ürünlerinin gözenekleri tıkamasıyla oluştuğu bilinmektedir. Kullandığınız kozmetik ürünlerini doğal ürünler ile değiştirmeli ve cildinizi, cilt tipinize uygun nemlendirici ile nemlendirmelisiniz.

YANAKLAR

Yanaklarda çıkan sivilcelerin en büyük sebebi günlük alınması gereken şeker miktarından daha fazla alınmasıdır. Bunun yanı sıra akciğer ve solunum yoluyla ilgili rahatsızlıklardan da kaynaklanmaktadır.

KAŞLARIN ARASI

Kaşların arasında çıkan sivilceler yüksek ihtimalle karaciğer de meydana gelen bir rahatsızlığı işaret etmektedir.

BURUN VE ÜST DUDAK

Baharatlı yiyeceklerin fazla tüketilmesiyle ortaya çıkabilecek olan sivilceler bazen de kalp, dalak ve karaciğer sorunundan kaynaklanıyor olabilmektedir.

 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 11:30
  1. Sivilce
  2. Çene problemi
  3. sivilce problemi
  4. akne
  5. kadın
  6. sağlık

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