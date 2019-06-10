Yüzde çıkan sivilceler hangi hastalığın habercisi?

Vücudumuz, bir sorun oluştuğunda bize bir şekilde sinyallerini veriyor. Bunu en yakın şekilde ciltte görebilirsiniz. Kuruduğunda, yıprandığında, yağlandığında ya da sivilcelendiğinde mutlaka derinlerde yatan bir sorun var demektir. Özellikle yüzde çıkan sivilceler, bölgelerine göre hastalıkları haber veriyor.

Alında çıkan sivilceler;

Sindirim sistemi zayıf olan ve susuzluk çeken kişilerde, bağırsakların bir tepkisi olarak çıkarlar.

Önlemek için; bol su içilmeli ve kafeinden uzak durulmalı. Sonuç olarak mutlu bir vücut bağırsaklardan geçer.

Kulaklarda ve göz çevresinde çıkan sivilceler;

Direkt olarak böbreklerle ilişkisi vardır. Böbrekler sinyal vermek için bu bölgelerde sert sivilceler meydana getirir. Genel olarak ucu olmayan ağrılı ve birkaç gün sonra geçen sivilceler olabilir.

Önlemek için; bol sıvı tüketiminin yanında, tuzu eksilterek bir detoks yapılması gerekir.

T bölgesinde çıkan sivilceler;

Karaciğerle bağlantılı olan bu bölgeye -özellikle yağlanma yaşayanlar- dikkat etmelidir. Karaciğer yağlanması çok önemli ve dikkat edilmesi gereken bir konudur. En kısa sürede bir doktora başvurmak gerekir.

Önlemek için; yemek yeme düzeni oluşturulmalı ve çok yenmemelidir. Karaciğeri arındırıcı kürler uygulanmalıdır.

Alt yanakta çıkan sivilceler;

Doğrudan ağız içiyle bağlantılıdır.

Önlemek için; dişler sık sık fırçalamalı ve devamlı ağız su ile çalkalanmalı.

Çenede çıkan sivilceler;

Bağırsaklarla ilişkili olan bu bölge çok önemlidir. Mutlaka doktora başvurulmalıdır. Özellikle koca ve irinli sivilceler sürekli çıkıyorsa.

Önlemek için; sütlü, yağlı ve çok baharatlı gıdalardan uzak durmalı, yemek yeme düzeni oluşturulmalıdır.

Üst yanakta çıkan sivilceler;

Akciğerlerle bağlantılıdır.

Önlemek için; temiz hava, spor ve düzenli yemek yemeyi bir sisteme oturtmalısınız.