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Otomotiv Yüzde 8’lik fiyat düşüşü ikinci el araç alımlarını avantaja çevirdi
Otomotiv

Yüzde 8’lik fiyat düşüşü ikinci el araç alımlarını avantaja çevirdi

Yeniakit Publisher
2023-10-09 15:32:42 - 2023-10-09 15:32:42
Yüzde 8’lik fiyat düşüşü ikinci el araç alımlarını avantaja çevirdi

Türkiye’nin lider online ikinci el araç platformu VavaCars, ikinci el araç piyasasına ışık tutan eylül ayı VavaAI fiyat endeksini açıkladı. Endekse göre son iki yıldır yükselişini sürdüren fiyat artışları, eylül ayında ilk kez geriledi.

Türkiye’de son iki yıldır aralıksız yükselişini sürdüren ikinci el araç fiyatları, son dönemdeki durağanlığının ardından düşüş trendine girdi. Değişen fiyatlara karşı toplumu doğru bilgilendirmeyi amaçlayan Türkiye’nin lider ikinci el araç platformu VavaCars da araç almak isteyenlere öngörü sağlamak adına her ay yayımlamayı planladığı ‘VavaAI Fiyat Endeksi’nin eylül ayı sonuçlarını açıkladı.

VavaCars’ın Türkiye’nin en gelişmiş fiyatlandırma ve satış algoritmalarından birine dayandırarak geliştirdiği kendi verileriyle kamuya açık verileri birleştirip analizini yaparak ikinci kez yayınladığı fiyat endeksine göre, ikinci el araç fiyatları eylül ayında bir önceki aya göre ortalama yüzde 8 geriledi. Online ilan sitelerindeki yüksek fiyatlara rağmen ortaya çıkan düşüş, gerçek piyasalarda derinden hissedildi. Endeks sonuçlarını değerlendiren VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, düşen fiyatlarla birlikte ikinci el araç alımının avantajlı hale geldiğine dikkat çekti.

 

“Fiyatlar uzun bir aradan sonra ilk kez geriledi"

Türkiye'deki en gelişmiş fiyatlandırma ve satış algoritmalarından biri olan VavaCars verileriyle kamuya açık veriler ışığındageliştirdikleri VavaAI fiyat endeksiyle toplumu doğru bilinçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Serdıl Gözelekli, “Sıfır araç fiyatlarındaki yüksek artışın etkisiyle ihtiyacını karşılamak isteyen kullanıcılar, ikinci el otomobile yüksek bir talep gösterdi. Gelinen noktada 2023’ün ilk yarısında yüksek fiyat artışları yaşandı. Takip eden süreçte Ticaret Bakanlığı’nın aldığı önlemler ve piyasaların durgunlaşmasıyla birlikte eylül ayında uzun bir aradan sonra ikinci elde fiyatlar ilk kez düşüş gösterdi. Rakamlara göre, ikinci el araç fiyatları eylül ayında bir önceki aya göre ortalama yüzde 8 oranında geriledi. En çok fiyat düşüşü sırasıyla önce A, ardından D segmentlerinde gözlemlendi” dedi.

 “İlan sitelerindeki fiyatlar ile gerçek fiyatlar arasında fark var”

Fiyat gerilemesinin ardında yatan nedenlere dair değerlendirme yapanSerdıl Gözelekli, “Araştırmamızda elde ettiğimiz sonuçlar, online platformlarda gösterilen fiyatlar ile gerçek piyasa fiyatları arasındaki farklara dikkat çekiyor. Online ilan sitelerindeki yüksek liste fiyatlarına rağmen reel piyasalarda ortaya çıkan yüzde 8’lik bir düşüş, gerçek verileri barındırıyor. Bu da ikinci el araç alım-satım sürecinde doğru bilgiye ulaşmanın önemini ortaya koyuyor. Bu bilgiler ışığında, ikinci el araç piyasasındaki değişimleri yakından takip etmeye ve doğru değerlendirmelere dayalı bilgiler paylaşamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

 
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