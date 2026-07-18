Aşırı sıcaklar beyni olumsuz etkiliyor: Kritik uyarı! Önlemek için uzmanı çağrı yaptı... Su içmek yeter

Aşırı sıcakların bilişsel performansı da olumsuz etkilediğini ifade eden Yücel, yapılan araştırmaların yüksek sıcaklıklarda problem çözme, karar verme ve hızlı düşünme becerilerinin zayıfladığını ortaya koyduğunu belirtti. Çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı bulunan bireyler ile açık alanda çalışan kişilerin bu durumdan daha fazla etkilendiğini vurgulayan Yücel, sıcak havaların aynı zamanda ruh sağlığını da etkileyebildiğini söyledi. Sıcaklığın artmasına bağlı olarak stres hormonlarının yükseldiğini ifade eden Yücel, bunun sinirlilik, tahammülsüzlük ve kaygı düzeyinde artışa neden olabileceğini, uyku kalitesindeki bozulmanın ise ertesi gün dikkat dağınıklığı, yorgunluk ve reflekslerde yavaşlamaya yol açabileceğini kaydetti.