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Yüzde 77'si yerli olacak! İmzalar tamam

Savunma Sanayii Başkanlığı ile Sefine Denizcilik Tersanecilik Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ arasında, Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi Tedarik Projesi Sözleşmesi imzalandı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 12:25
Yüzde 77'si yerli olacak! İmzalar tamam

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının  ihtiyacına yönelik hazırlanan projeyle muharip gemilerin akaryakıt, su  ihtiyaçları ile yiyecek, yedek parça, tıbbi malzeme, cephane ikmal ihtiyacı  denizde ikmal yöntemiyle giderilecek. Bu gemi aynı zamanda MİLGEM, LHD gibi  muharip gemilerle birlikte açık deniz ve okyanus ötesi sahalarda Komuta Kontrol  Gemisi görevini icra etme kabiliyetine sahip olacak.

Gemi, yerli tasarımla Sefine Tersanesi tarafından inşa edilecek ve  ASELSAN, HAVELSAN, Türk Loydu başta olmak üzere birçok yerli savunma sanayi  firması bu projede görev alacak.

Yerli sistemlerin ADVENT Savaş Yönetim Sistemi'ne entegrasyonunu  içeren projeyle yüzde 77'nin üzerinde yerli sanayi katılımı ve offset  gerçekleştirilecek.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 12:25
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