Yüzde 77'si yerli olacak! İmzalar tamam

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacına yönelik hazırlanan projeyle muharip gemilerin akaryakıt, su ihtiyaçları ile yiyecek, yedek parça, tıbbi malzeme, cephane ikmal ihtiyacı denizde ikmal yöntemiyle giderilecek. Bu gemi aynı zamanda MİLGEM, LHD gibi muharip gemilerle birlikte açık deniz ve okyanus ötesi sahalarda Komuta Kontrol Gemisi görevini icra etme kabiliyetine sahip olacak.

Gemi, yerli tasarımla Sefine Tersanesi tarafından inşa edilecek ve ASELSAN, HAVELSAN, Türk Loydu başta olmak üzere birçok yerli savunma sanayi firması bu projede görev alacak.

Yerli sistemlerin ADVENT Savaş Yönetim Sistemi'ne entegrasyonunu içeren projeyle yüzde 77'nin üzerinde yerli sanayi katılımı ve offset gerçekleştirilecek.